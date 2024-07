El diputado de RN Andrés Longton dejará en agosto la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Antes de concluir ese ciclo, el parlamentario hace una balance negativo de la reacción del gobierno frente a la crisis de seguridad que volvió a activarse tras una serie de casos de homicidios.

Esta semana ha estado marcada por la crisis de la seguridad. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno?

Hay una ausencia de liderazgo evidente, con un Presidente que con la cantidad de homicidios que tuvimos el fin de semana se veía muy relajado, sin ningún tipo de urgencia. Acá falta conducción. Es un problema que va acompañado de soluciones que han sido ineficaces, la improvisación y con un problema ideológico evidente. No le dieron la importancia necesaria a la seguridad, y el Presidente tiene una coalición de gobierno que se opone a medidas de seguridad, como el PC. Por eso hoy nos encontramos con esta crisis que se pudo haber prevenido.

¿Cómo debiera ser el tono de la oposición? La UDI pidió la renuncia del equipo de seguridad, pero RN optó por el diálogo.

Cuando tienes un equipo de gobierno con estas cifras de seguridad, con homicidios cada vez mayores y violentos, e ingresos del crimen organizado, uno le preguntaría al Presidente si es que hay que hacer cambios. Este gobierno es incapaz de asumir esa responsabilidad política. Creemos que esto radica principalmente en el Presidente, que ha sido incapaz de darse cuenta. Si bien creemos que hay un problema en el equipo, en RN pensamos que, siendo un problema de Estado, tenemos un rol en ese sentido.

El diputado Andrés Longton (RN). FOTO: DEDVI MISSENE

¿Se debe endurecer el tono?

Más que endurecer, es la realidad del país. Lo mínimo es ponerse firmes. Si el Presidente y su equipo no son capaces de conducir esto vamos increparlos con la dureza que sea suficiente, no con un afán de generarles un daño, sino para que se den cuenta y conduzcan esto de forma eficiente. El Presidente está pensando en otros temas, en los Juegos Olímpicos, en irse a Paraguay a hablar de los asados.

¿Se debe apuntar hacia la figura del Presidente?

Absolutamente. Él tiene la responsabilidad de la conducción política. Los cambios los hace él.

¿Es un error la estrategia de la UDI de pedir las renuncias de las autoridades?

Muchas veces cuando pides la renuncia de esa manera terminas afirmando a los ministros. Sin perjuicio de eso, hay una crítica a la manera de liderar la seguridad de nuestro país que requiere cambios. Eso es responsabilidad del Presidente.

Chile Vamos inició diálogos con La Moneda por este tema. ¿Qué hace falta para solucionar los problemas?

Pensar que esto se soluciona con más leyes me parece que es desviar la atención por parte del gobierno. Es no hacerse responsable de atribuciones que les corresponden exclusivamente a ellos, que es utilizar las herramientas constitucionales y legales que tienen. Hemos aprobado más de 55 leyes en materia de seguridad. Ellos mismos hacen gala de ese número, y resulta que es insuficiente aún para que se hagan cargo de la seguridad. Esto es un problema de la gestión. Ha habido inoperancia de aplicar y ejecutar leyes que están vigentes. Pretender trasladar este problema al Congreso me parece que tiene solamente una finalidad política que es hacer responsable al Parlamento de algo que les corresponde exclusivamente a ellos. El gobierno no se hace responsable, pretende solucionar la crisis de seguridad con leyes y no con gestión. Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a aprobar cada ley en materia de seguridad.

¿Pero, entonces, no hace falta ningún proyecto de ley nuevo?

Tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes es fundamental. Pero el gobierno por temas ideológicos no ha querido avanzar y no propone ninguna alternativa. El estatuto de homicidios para castigar más duramente es relevante. La ley de responsabilidad penal adolescente también es clave. El gobierno impulsa agendas como el proyecto de ley de inteligencia financiera, son proyectos que vamos a apoyar. ¿Pero por qué no tuvo urgencia antes? Lleva seis años en el Congreso.

El diputado Andrés Longton (RN). FOTO: DEDVI MISSENE

El Partido Social Cristiano anunció una acusación constitucional contra Tohá, pero Chile Vamos se desmarcó. ¿Falta mayor orden en la oposición?

Hay algunos parlamentarios de oposición que simplemente renunciaron a la capacidad de ponerse de acuerdo con el resto de la oposición, y están en una agenda personal para fortalecer sus partidos. Nosotros no estamos en esa sintonía, termina polarizando aun más el debate, generando acciones ineficientes y a veces bochornosas que terminamos dando un triste espectáculo.

¿Hay alguna una autocrítica del rol que ejercen como oposición?

Tenemos minoría en la Cámara Baja, por lo tanto, nuestras acciones fiscalizadoras no llegan a buen puerto porque no están los votos. Hemos utilizado algunas herramientas que pudieran tener éxito, pero utilizar herramientas que van a tener un final ya sabido me parece que es una pérdida de tiempo.

El oficialismo cree que la crisis de seguridad les afectará en las elecciones. ¿Lo ve así?

Sin ninguna duda. Por eso la improvisación es parte del día a día, para tratar de sacar un rédito comunicacional. Pero falta una estrategia clara, seguimiento a las acciones, un Presidente empoderado sin que el PC le esté respirando en la nuca.