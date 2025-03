Ante críticas oficialistas por idea de Matthei: Galilea defiende que ya existe un proyecto de cárcel en el desierto

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, respaldó la idea de Evelyn Matthei sobre construir una cárcel en el desierto, lo que despertó múltilples críticas oficialistas que acusaron a la candidata presidencial de plantear una idea inviable con tintes populistas.

“La idea de la cárcel en el desierto no es nueva, es una idea bastante antigua en Chile, pero que además ese proyecto existe y simplemente no ha logrado avanzar ni ha tenido la prioridad. Yo lo he conversado con el exministro de Justicia, Luis Cordero. Es una cárcel tiene los terrenos entre Copiapó y Caldera”, sotuvo el senador.

En ese sentido, señaló que es una iniciativa que “está absolutamente estudiada, trabajada y debió hacerse”.

“Ojalá debiera impulsarse mediante un fast track, para que se pueda construir en este mismo gobierno. Este tema de mejores cárceles, de separar a los grupos que pertenecen a bandas internacionales, debería ser algo que le preocupa a este gobierno y no solo a Evelyn Mathei”.

El presidente de RN recalcó que el país necesita penales con similares condiciones a la propuesta por la exalcaldesa de Providencia: Esto no es opcional, debería avanzar desde este mismo gobierno y no esperar un año cuando venga el próximo presidente”.

Las declaraciones de Galilea distan de la postura oficialista, que manifestó su rechazó a la propuesta. Una de las voces que criticó la idea fue la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien dijo que “no es propio de una candidata presidencial dar ideas que no tienen ningún sustento”.