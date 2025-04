Ante negativa de Kast y Kaiser: timonel de la UDI desliza la idea de una “primaria acotada”

A ocho meses de las elecciones presidenciales, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, expresó su seguridad ante la victoria de Evelyn Matthei, sin embargo, pronosticó que la división en la derecha podría arrebatarles convertirse en el próximo gobierno.

Por lo mismo, en conversación con Radio Infinita, reiteró el llamado a realizar primarias con el Partido Republicano y Johannes Kaiser: “Queda muy poco tiempo para tomar estas definiciones y menos tiempo que la fecha de inscripción, porque los partidos políticos tienen que convocar consejos generales de acuerdo a la ley para ratificar lo que se decida y eso toma tiempo, pero yo sigo pensando, yo sé que Evelyn Matthei y Chile Vamos también, que aquí lo deseable y en lo que vamos a insistir por los próximos días es en la necesidad de una primaria amplia”.

En esa línea, agregó: “El diagnóstico es muy simple; los votos están, la mayoría de los chilenos están en la oposición. Por lo tanto, nosotros debiéramos ganar, si perdemos es por la división, si vamos todos juntos a una primaria y tenemos un solo candidato presidencial, no solamente podemos ganar en primera vuelta, sino que podríamos tener mayoría parlamentaria y esa combinación de gobierno más mayoría parlamentaria, nuestro sector nunca jamás lo ha tenido en la historia de Chile, o sea, tenemos una oportunidad única que puede permitir que Chile vuelva a correr”.

Pese a que el ideal de Ramírez es una primaria que agrupe a Kaiser y José Antonio Kast, de todas formas se abrió a una medición “acotada”.

“Si de aquí a una semana o diez días, nos damos cuenta que efectivamente no hay ni una posibilidad de llegar a un acuerdo amplio, yo soy de la idea de tener una primaria con quienes estén disponibles, pero esto no ha sido discutido todavía al interior de Chile Vamos, y no es una decisión tampoco que haya tomado la candidata, yo creo que cuando ya sea más o menos obvio, si es que esto se mantiene así, que no va a ser posible una primaria amplia, vamos a tener que sentarnos a discutir acerca de si conviene hacer una primaria acotada”.

Al ser consultado por quiénes integrarían esa competencia, aclaró que “primero tenemos que decidir si se hace el cumpleaños y después veremos quiénes son los invitados”.

“Si persiste la negativa de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast, debiéramos hacer un esfuerzo por hacer una primaria igual con quienes aspiren a ser presidentes de la República”, manifestó.