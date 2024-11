Ante presiones por su remoción: embajador Valdés defiende que era un “ciudadano de a pie” cuando opinó en contra de Trump

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés (PS), respondió a los sectores de oposición que piden su salida argumentando que en el pasado opinó en contra de la figura del reciente presidente electo Donald Trump.

En concreto, fue consultado sobre cuando calificó al empresario como la “encarnación de lo peor de la historia” del país norteamericano, mismas declaraciones que son reprochadas por el Partido Republicano y la Unión Democrata Independiente (UDI).

Ante esto, el diplomático precisó: “Estuve cuatro años aquí con Michelle Bachelet, fui embajador ante Barack Obama, y luego estuve un año con el presidente Trump. En el periodo siguiente fui profesor de la Universidad de Chile, y era un ciudadano de a pie”.

“Yo emití opiniones sobre lo que pasaba en el mundo en muchos otros casos. Los ciudadanos de a pie usan su libertad. No estoy absolutamente en ningún caso arrepentido de haber usado mi libertad de opinión”, sostuvo.

Valdes destacó que los parlamentarios están en su “derecho a plantear una crítica si faltara a su deber como representante”, sin embargo, defendió que “eso no ha ocurrido nunca”.

“Naturalmente que tengo visiones distintas, el gobierno nuestro tiene visiones distintas, pero hay que distinguir claramente entre las opiniones públicas que uno puede emitir cuando es un ciudadano y las opiniones que uno realiza como representante de Chile. En ese caso, como representante de Chile soy absolutamente respetuoso del proceso democrático norteamericano”.

En ese sentido, Valdés reiteró las razones para asistir a la convención demócrata, otros de los puntos que le critica la oposición: “Son invitaciones que vienen de protocolo, no son invitaciones que hacen los partidos en un sentido político o ideológico. Estados Unidos convida a cerca de 70 embajadores a ir a las convenciones y yo fui invitado a las dos y la verdad es que no pude ir a la primera porque resulta que era en julio, había trabajo y en segundo lugar, como ya expliqué, estaba aquí visitado a oficiales chilenas en un proyecto que nos interesa mucho a Estados Unidos y a nosotros. Por lo tanto, no podía estar ahí. Y de la demócrata fui porque me convidaron y era agosto y fui con 60 embajadores más”.