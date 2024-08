Ante riesgo de romper el pacto: oficialismo y DC fijan criterios para frenar apoyos a candidatos independientes

“Saludos a Efren, que se conecta desde Londres”. De esa forma, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, comenzó la reunión que convocó a los partidos del oficialismo -y a la Democracia Cristiana (DC)- este martes. Saludaba al secretario general de Acción Humanista, Efren Osorio, quien estaba conectado por Zoom. No desde el Reino Unido, sino desde La Reina, en Chile. “Quería darle glamour a la reunión”, bromeó la timonel socialista.

El encuentro comenzó en un ambiente distendido. Los timoneles del pacto Contigo Chile Mejor no se veían las caras desde hace tiempo, más allá de las citas que convoca La Moneda. Específicamente, la última reunión que sostuvieron fue el 29 de julio, el día de la inscripción de los candidatos para las elecciones de octubre de este año.

A más de tres semanas de ese día, eran varios los temas que tenían en tabla. El más urgente: el apoyo a candidaturas independientes que se ha dado desde las colectividades del pacto, asunto por el que La Moneda transmitió su preocupación el lunes, durante el comité político ampliado. Este escenario ha mantenido tensionadas las relaciones entre partidos durante los últimos días. El episodio que detonó el malestar fueron las declaraciones que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dio a la Radio Nuevo Mundo el domingo.

“Sin ser lo institucional, Mauro Tamayo (independiente) es el mejor candidato para ganarle a la derecha en Cerro Navia. Si me guío por lo otro, tendría que dejar botado eso y perder Cerro Navia”, afirmó, en desmedro de la candidata del pacto, Iris Morales, militante de los Regionalistas Verdes.

Junto con eso, Carmona dijo que los partidos están en “voluntad de evaluar, resuelto el tema, vista la plantilla, ‘la verdad es que parece que Fulano de tal tiene más anchura, alcanza más opción para disputarle a la derecha que el candidato formal que se instaló en cual o tal lugar’”.

29/07/2024 INSCRIPCION CANDIDATOS, PACTO CONTIGO CHILE MEJOR EN LA FOTO, LAUTARO CARMONA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Sus palabras -que fueron respaldadas por el Partido Liberal y el PPD, y abrieron la puerta a entregar apoyo a los candidatos “descolgados”- terminaron por gatillar la reunión que este martes se realizó en la sede del PS pasado el mediodía.

Vodanovic fue la primera en tomar la palabra. Ella manifestó su preocupación y planteó la necesidad de abordar la situación de los independientes para lograr mantener la unidad y cumplir con el acuerdo electoral. De todas formas, enfatizó que se trata de casos particulares y no de algo generalizado.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Luego, intervino el presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga, quien advirtió que lo que ocurra en esta campaña será determinante para mantener o no un pacto en las próximas elecciones. Por lo mismo, apuntó a que, si bien es entendible que militantes apoyen cartas fuera de pacto, considera inaceptable que presidentes de partido -en referencia a Carmona- se abran a apoyar candidaturas fuera de pacto.

Antes de empezar la cita, el timonel de la Falange dijo a la prensa que “nos unimos a un pacto para cumplirlo, no para buscar las excusas para no cumplirlo (...). Ha habido declaraciones desafortunadas por parte de mis colegas. Los pactos son para cumplirlos”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Lo cierto es que los apoyos de militantes a candidaturas independientes es algo que se ha dado en prácticamente todos los partidos. En ese sentido, luego de la intervención de Undurraga en la mesa, tomó la palabra la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, y de acuerdo a presentes, indicó que le llamaba la atención lo que generaron las palabras del líder de su colectividad, puesto que el respaldo a independientes fuera de pacto es algo que se ha dado en los otros partidos también.

De hecho, tal como lo ha informado La Tercera, el Partido Liberal apoya a René Saffirio como candidato a gobernador por La Araucanía, pese a que el oficialismo inscribió a Luis Penchuleo (FA). En Acción Humanista, en tanto, hay militantes que respaldan la postulación del independiente Matías Toledo en Puente Alto, a pesar de que el partido y el pacto inscribieron al ganador de las primarias, Luis Escanilla (PS).

Ocurre también con Gabriel Silber en Pudahuel, respaldado por el exjefe comunal Johnny Carrasco (PS) y la vicepresidenta de los Regionalistas Verdes, Mónica Sánchez. En la tienda explican que la dirigenta solicitó autorización para ello por la relación de amistad que tiene con el exdiputado. En esa comuna el candidato oficialista es el actual alcalde, Ítalo Bravo, quien compite en un cupo del PC.

En tanto, el comunal de Pedro Aguirre de Cerda de la DC se pronunció a favor de la candidatura independiente de Juan Rozas, en desmedro del candidato del pacto, el alcalde en ejercicio Luis Astudillo (PS). Según argumentaron, porque en La Granja el excandidato Juan Valdés, quien perdió las primarias de junio, no apoya a la vencedora de esos comicios, Edita Alarcón (DC). “Lo que hemos dicho a todos nuestros comunales es que el pacto se cumple. Esperamos que lo cumplan no solo nosotros, sino todos los partidos”, zanjó Undurraga.

Respecto a la competitividad de algunos candidatos por sobre los que fueron inscritos por el pacto, Figueroa señaló que ese punto también lo habían planteado como partido durante la negociación electoral. Sin embargo, reiteró que el PC está por la unidad del bloque.

Tras el encuentro, hubo dos acuerdos operacionales que se tomaron en la reunión. Primero, este viernes a mediodía se juntarán los secretarios generales de las colectividades del pacto. En esa instancia, abordarán temas de campaña y programáticas de cara a las elecciones.

La idea es que durante los próximos días los secretarios realicen un mapeo de los casos donde hay conflictos con las candidaturas independientes. Y que, en paralelo, trabajen en una “declaración política de carácter programático” que logre dar una señal de unidad ante las diferencias que se han evidenciado, una idea que puso sobre la mesa el secretario general del PS, Camilo Escalona.

El segundo acuerdo es que, de generarse algún inconveniente, la primera instancia para intentar resolverlo será a través de reuniones bilaterales entre los dirigentes que representen a los partidos involucrados. Siempre, dicen, considerando que el objetivo es conservar la unidad, que por estos días estuvo en duda.

Juntos otra vez (ahora sí)

Lo dicho en la reunión lo ratificó públicamente Figueroa. Así, concluida la cita, explicó que el ejemplo que dio Carmona sobre Tamayo “es un debate que hemos dado siempre en la misma mesa, por lo tanto, no hemos hecho ningún debate público que no haya sido en su minuto también un debate dentro de la propia mesa. Lo que también ha señalado con mucha claridad nuestro presidente es que eso no implica en ningún caso que nosotros tengamos alguna relativización de este pacto unitario”.

Santiago, 05 marzo 2024. Se realiza reunión, en la sede del PS, de partidos oficialistas con la DC, para abordar las elecciones municipales. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile

Los dirigentes del pacto Contigo Chile Mejor valoraron el encuentro y reiteraron que cumplirán sus compromisos en la elección de alcaldes. Eso sí, los matices siguen sobre los candidatos a gobernadores regionales.

Mientras que la líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró las discusiones que han tenido en el pacto y justificó que “son sanas para poder hacer de esto una alianza que sea proyectable en el tiempo. Los problemas no se esconden debajo de la alfombra, sino que se conversan, se trabajan y se va construyendo”.

Juan Carlos Urzúa, presidente de los liberales, explicó que su colectividad “ha estado apoyando en la lista única de alcaldes a todos los alcaldes de la coalición. Nosotros ahí no nos hemos desmarcado nunca. Lo que nosotros levantamos en su minuto fue que si esto no concurre uniformemente, existe la alternativa”.

Consultado sobre si luego de esta reunión continuarán apoyando a Saffirio en La Araucanía, dijo que “en gobernador está abierto todo el espacio, mientras sea del progresismo (...)”.

¿Y con Alejandro Navarro en Biobío? Ante ese caso, Urzúa respondió que el exsenador “es una figura compleja. Nosotros no vamos a hacer una campaña activa, pero es el candidato de toda la coalición. Por lo tanto, tampoco vamos a salir apoyando a nadie que no sea el candidato de la coalición”.