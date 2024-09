Ante sueldo de Cubillos: Ximena Ossandón (RN) afirma que USS funciona como “protección” para el mundo político

La jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, calificó como una “diferencia espantosa con la realidad” el sueldo de $17 millones brutos que recibía mensualmente Marcela Cubillos por impartir clases –que presuntamente no realizó– en la Universidad San Sebastián.

“Tiene alto currículum Marcela, no sé si para ese sueldo, pero me pongo en el lugar de otras familias también. Las personas que se levantan temprano y se acuestan tarde para pagar la universidad y con ese sueldo claro que estarían muy contentos”, expresó en conversación con Radio Infinita.

El millonario sueldo de la candidata a la alcaldía de Las Condes generó una ola de críticas, y a su vez, asombro ante la elevada remuneración que recibía por concepto de cátedra mientras residía en Madrid.

Además de los cuestionamiento a las tareas de Cubillos, la casa de estudios igualmente enfrentó críticas tras el reportaje de El Mostrador que reveló el cuantioso sueldo y la amplia gama de políticos de derecha que integran el cuerpo académico.

Ante esto, Ossandón afirmó que la San Sebastián funciona como una “protección” al mundo político, especialmente cuando las personeros dejan la coalición de gobierno.

“Yo creo que es un soporte desde lo académico para personas que efectivamente tienen la preparación y hacen muy buenas clases para los alumnos, pero también es una protección para para el mundo político, para que después continuemos”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que “de alguna forma hay que navegar cuando uno ya no está en el gobierno, y y eso tampoco tiene nada de malo, porque ellos están haciendo un aporte a los universidad”.

“En Renovación Nacional mucha gente nos pide pega, pero no tenemos, porque no tenemos institucionalidad, porque podríamos tener una fábrica de algo, pero no. Somos mucho más modesto en ese sentido”, señaló.

Tras la controversia, la Superintendencia de Educación Superior encendió las alarmas y ofició a la USS para que entreguen los detalles del caso. En la Cámara Baja también iniciaron sus propias fiscalizaciones mediante oficios al Ministerio de Educación con el fin de verificar si hubo un mal uso de recursos públicos destinados a becas estudiantiles.