Arista Ward en caso Audio obliga a Chile Vamos a abordar cuestionamientos hacia exministro

“Declarada admisible mi querella contra Hermosilla. Hechos, no calumnias”, posteó en X el candidato a la alcaldía por Ñuñoa y exabanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. El exministro de Sebastián Piñera, fue aludido en los chats del abogado -hoy investigado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Audio- Luis Hermosilla al iniciar su período como presidente de BancoEstado en 2020.

“(Es) demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick), cuando quieras (...). Le metí una llamada y no me ha contestado”, le comentaba el penalista al empresario Álvaro Jalaff tras el nombramiento de Sichel, a propósito del intento de gestión de un crédito para el exmandamás de Grupo Patio.

En medio de la campaña municipal, y donde cualquier paso en falso puede convertirse inevitablemente en un flanco electoral, Sichel replicó esa alusión con una querella contra el abogado para así conocer el detalle de todos los intercambios pesquisados del teléfono móvil de Hermosilla con (o donde esté aludido) el candidato a alcalde.

Y aunque en las comunicaciones de Hermosilla no solo han aparecido figuras de la derecha -la exministra Segpres, Ana Lya Uriarte, fue aludida en una conversación del penalista con otro abogado a raíz del caso Caval- hasta ahora son mayoría: los intercambios sobre el exministro Andrés Chadwick, las menciones a Sichel y más recientemente, las alusiones a Felipe Ward cuando era ministro de Vivienda.

Según publicó Ciper, el exsecretario de Estado fue mencionado en el marco supuestas gestiones que habría realizado Hermosilla cuando era asesor del Ministerio del Interior para apurar permisos para la construcción de un proyecto del Grupo Patio dirigido entonces por Álvaro Jalaff.

“Tenemos un cambio de estrategia con Ward. Es mucho más cercano y nos admira”, le escribió Hermosilla a Jalaff, según consta en las conversaciones reveladas de su chat.

La mención a Ward provocó la primera embestida directa del gobierno en el marco del caso Audio: el Minvu -liderado por el ministro Carlos Montes- inició un sumario por el proyecto inmobiliario en el que habría intervenido Luis Hermosilla.

El exministro de Vivienda, pasadas las 14.20 horas, difundió un video en el que niega cualquier gestión en favor del proyecto mencionado.

“Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audio. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda, impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban, justamente, inversión y empleo”, afirmó.

Y agregó: “Es una lista de proyectos concretos. Y en esa lista, estaba este proyecto. Entonces, creo que es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos y desde el Ministerio de Vivienda se trabajó de manera coordinada con el resto de los ministerios y se impulsaron proyectos, pero no se benefició a una persona ni se impulsó un proyecto en particular”.

Así, la Fiscalía Oriente confirmó que lo de Ward configura una nueva arista por tráfico de influencias y tendría calidad de imputado.

El diseño de la oposición

Hasta ahora, y entre los “piñeristas” que hoy postulan a alcaldías -como el propio Sichel (Ñuñoa), Karla Rubilar (Puente Alto), Jaime Bellolio (Providencia) y Mario Desbordes (Santiago)- no existe una estrategia común sobre cómo salir a enfrentar el caso Audio, pese a que en el sector -en privado- sí reconocen inquietud por el impacto electoral que la investigación pudiese tener en los comicios de octubre.

Sichel ha tomado una línea de defensa personal y en el entorno de los otros candidatos transmiten que no existen intercambios con quien fuera el abogado del Ministerio del Interior o que de existir, no revisten de mayor relevancia.

Las directivas se mantuvieron silentes hasta la tarde de este miércoles. Pero luego de que Ward entregó su versión, el timonel RN, Rodrigo Galilea, respaldó al exministro de Vivienda. “He visto hoy que Felipe Ward ha señalado que no tuvo ninguna comunicación con Luis Hermosilla y que todos los permisos que se dieron en ese proyecto en particular son completamente legales. Además, he visto también las declaraciones del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, que señala que va a revisar pero que probablemente estima que tampoco haya problema de legalidad”, dijo desde el Congreso en Valparaíso.

Y continuó: “En esto vuelvo a decir, hay que ser muy responsables a la hora de lanzar acusaciones. Yo prefiero que si es el caso, Felipe Ward concurra a la Fiscalía. Si es que se le ha citado, explique todo lo que tenga que explicar, aclare todo lo que deba explicar, por el bien, por supuesto, de todas las investigaciones y de todas las sospechas que pueden causarse en estos casos”.

Mientras que el secretario general del partido de Ward (UDI), el diputado Juan Antonio Coloma, reiteró que “lo que nosotros queremos es que se agilice esta investigación para terminar con esta información por goteo (...). Aquí no se trata de ir sacando ventajas para uno u otro lado. Esto no se trata de que hoy día aparezca una persona de derecha, ayer aparecieron personas ligadas a la izquierda... Aquí lo que se requiere es que la justicia pueda avanzar con la mayor velocidad posible para esclarecer la verdad”.