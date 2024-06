Con tenso round entre Fares Jadue (PC) y Felipe Cruz (RN): así fue el primer concejo municipal de Recoleta sin Daniel Jadue

Este martes, el concejo municipal de Recoleta tuvo su primera jornada sin la presencia del alcalde de esa comuna, Daniel Jadue (PC), quien este lunes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por presuntos delitos de corrupción.

La situación de Jadue se tomó la discusión de la instancia. De hecho, algunos representantes tenían un cartel con la frase “Jadue Libre” pegado en la parte trasera de sus computadores.

No solo eso, hubo un duro cruce entre los concejales Fares Jadue (PC) y Felipe Cruz (RN). Pero, no fueron los únicos que se refirieron al tema.

Una de las primeras en tomar la palabra fue la concejala Karen Garrido (PC), quien sostuvo que “como concejala en ejercicio, le doy mi más profundo apoyo y respaldo a quien ha liderado los 12 años de gestión en nuestra comuna. Daniel Jadue no solo ha llevado adelante una gestión municipal intachable, sino también ha sido promotor de múltiples acciones en perspectiva de derechos humanos y el bienestar de nuestras familias. Es por esto que confío plenamente en su inocencia y la convicción que ningún peso está en el bolsillo de nuestro alcalde”.

Santiago 31 de mayo 2024. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), enfrenta tercera jornada de formalizacion en el marco del caso Farmacias Populares. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El siguiente en intervenir fue el concejal socialista José Luis Salas. Por su parte, la autoridad valoró que el “Poder Judicial lo que ha hecho es llevar todo un accionar sumamente objetivo, dejándonos muy en claro que acá los delitos no tienen color, no son centros, no son izquierdas, no son derechas. En ese sentido, yo entrego una gran aprobación, valoración de los tribunales, de la justicia centrada en un Estado de derecho democrático y además la independencia y la autonomía de los tribunales de justicia”.

Más tarde, la concejala Natalia Cuevas (PC) acusó que “ni por jurisprudencia ni por doctrina no aplica la previsión preventiva. Es una medida muy extrema. Por lo tanto, eso me parece bien lamentable y para mí fue bastante sorpresivo porque efectivamente, como uno tiene respeto por la institucionalidad, me parece que la medida que se abordó ayer fue bastante desproporcionada”.

Los dardos cruzados entre el PC y RN

El tema de Jadue no quedó hasta ahí, sino que siguió escalando en el concejo. Ahí fue cuando el concejal de RN puso sobre la mesa el tema de elegir al reemplazo del jefe comunal.

“Quiero decirle a los recoletanos que tengan esperanza de un futuro distinto para nuestra comuna. Esperanza de que podamos tener una gestión que recoja las buenas ideas de otras administraciones y que a la vez podamos tener una comuna sin corrupción, sin maltratos, sin abusos y sin el uso abusivo e ilegítimo de los recursos públicos. Quiero que tengan esperanza de que las cosas se pueden hacer bien y que nosotros mismos recoletanos podemos darnos un buen resultado, una posibilidad de cambio. Para finalizar, pedirle a la administración que a la brevedad, ojalá, podamos elegir al alcalde suplente en virtud de proteger los intereses máximos de nuestra comuna”, dijo Cruz.

Santiago 4 de junio 2024. Antes de la realizacion del concejo municipal, Felipe Cruz, concejal RN de Recoleta, se refiere al proceso de sucesion al interior del municipio, en el marco de la prision preventiva del alcalde de Recoletsa Dragomir Yankovic/Aton Chile

No solo eso, agregó: “Las pruebas que la Fiscalía ha demostrado y ha expuesto en el caso, ha determinado que el alcalde es un riesgo para la sociedad. Lo que decidió la jueza no tenía nada que ver con la posición política de ella o, en este caso, del imputado. Así que yo creo que lo importante (...) es no presionar ni al Poder Judicial ni a todo el sistema. Declaraciones del tipo de Lautaro Carmona o de otros dirigentes, lo único que vienen es a seguir en este proceso de desestabilización del país, lo que necesitamos es que las instituciones funcionen”, agregó.

Ante esas declaraciones, Jadue hizo hincapié en que cuentan con un plazo de 45 días para elegir a la persona que sucederá a Jadue. Además, resaltó que “la formalización significa que el alcalde va a ser investigado y que tiene el derecho del ejercicio de su defensa, estamos en esa etapa. Por lo tanto, aquí no hay que anticipar mucho más”.

Santiago 4 de junio 2024. Antes de la realizacion del concejo municipal, Felipe Cruz, concejal RN de Recoleta, junto a Mauricio Smok, se refieren al proceso de sucesion al interior del municipio, en el marco de la prision preventiva del alcalde de Recoletsa Dragomir Yankovic/Aton Chile

Junto con eso, señaló que “respecto al debate nacional que yo espero que se dé, a mí me sorprende que no se dice nada cuando (José Antonio) Kast nos arremete contra el país y nos arremete incluso públicamente contra concejales en ejercicio de este concejo, no decimos nada, pero sí hablamos de las declaraciones de presidentes de otros partidos”.

“La ciudadanía y la república no son tontos, entiéndanlo algunos concejales de este espacio. No son tontos. Saben lo que está pasando y en este caso, a mí nadie me va a venir a denostar por más que lo quieran hacer”, cerró el concejal Jadue.