Aumenta penas y permite uso de agentes encubiertos: Cámara aprueba nueva Ley Antiterrorista y pasa a tercer trámite

La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Antiterrorista por 131 votos a favor y una abstención. Así, el proyecto avanza al Senado para su tercer trámite constitucional. La iniciativa, parte de la agenda de seguridad del gobierno, contempla una reforma a la tipificación del delito de terrorismo plasmado en la actual norma y aumenta las penas asociadas a dichos ilícitos.

Aunque las bancadas de oposición aseguraron el avance de la mayoría de las normas, no prosperaron ciertas indicaciones que no alcanzaron quorum tras los reparos de parlamentarios oficialistas. Entre los artículos aprobados está el uso de agentes encubiertos, la intervención de redes telefónicas, sanciones antes de efectuar el delito y el cambio de concepto por asociación terrorista: esta nueva ley considera que a una persona también pude ser aplicable, es decir, no es necesario que el acusado forme parte de una organización para calificarlo como una asociación.

Además, el proyecto estableció nuevos rango de condenas; presidio mayor en su grado mínimo desde cinco años y un día a diez años y en el caso de grado máximo, las penas van desde los 15 años.

Los argumentos de los diputados oficialistas apuntaban a las aprehensiones respecto a la vulneración de derechos humanos, pese a esto, en general no hubo mayores disidencias en la Sala.

Tras la aprobación en la Cámara Baja, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó los acuerdos entre los parlamentarios y manifestó: “Chile tendrá una nueva ley antiterrorista. Hoy se dio un paso clave para eso, con la votación en la sala de la Cámara de Diputados y el paso a tercer trámite de este proyecto, algo que seguimos desde Antofagasta, donde acompañamos al Presidente Gabriel Boric”.

“Desde la recuperación de la democracia, nuestro sistema político no había logrado generar un acuerdo para dictar una ley eficaz y moderna para perseguir este tipo de delitos y hoy lo estamos logrando. Agradecemos al Congreso por esto, así debemos seguir avanzando”, complementó.