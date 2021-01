Aumenta tensión en RN por las presidenciales: 13 parlamentarios presionan para que exista libertad de acción

En la antesala del consejo general de RN, que se realizará el sábado, un grupo de 13 parlamentarios ligados a ese partido -ocho de ellos militantes- comenzaron a elaborar una declaración por escrito pidiendo que exista libertad de acción en la colectividad para respaldar a quien estimen conveniente como candidato presidencial.

El tema se ha instalado con fuerza en el partido, ya que un sector, ligado a las precandidaturas de Mario Desbordes y de Francisco Chahuán, se oponen a esa idea. De hecho, el martes Desbordes manifestó su postura contraria a la libertad de acción. “Los partidos somos instituciones que tenemos ciertas responsabilidades”, dijo, agregando que esto es una solicitud que solo está pidiendo un diputado -aludiendo a Tomás Fuentes, que impulsa la candidatura de Sebastian Sichel- y que el consejo general no va a tocar ese tema el fin de semana.

Sin embargo, dos senadores y 11 diputados, a través del escrito, solicitan justamente libertad de acción. Se trata, primero, de los senadores José García Ruminot y Carmen Gloria Aravena. Esta última si bien es independiente, forma parte del comité del partido. Y de los diputados, la misiva la firman Diego Paulsen, Diego Schalper, Karin Luck, René Manuel García, Ramón Galleguillos, Miguel Mellado, Luis Pardo, Bernardo Berger, Pablo Prieto, Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea. Pardo es independiente pro RN y los tres últimos renunciaron a RN, igual que la senadora Aravena, pero siguen formando parte del comité.

“Renovación Nacional es el partido más valorado por la ciudadanía y con mayor votación en las últimas elecciones. Ese espacio se debe principalmente a su ancha y larga presencia en todo el territorio nacional, su empatía social, su democracia interna y su respeto irrestricto de la libertad y la diversidad. Todos estos atributos deben cuidarse especialmente en los procesos de deliberación interna”, dice la declaración -a la que accedió La Tercera-, que consta de cinco puntos.

De esta manera, agrega que “nos parece que la designación del candidato presidencial que enfrentará en representación del partido la primaria de Chile Vamos tiene que ser oportuna, democrática, representativa y convocante. Hay que cuidar los tiempos, los procesos y las formas para que la persona que lidere presidencialmente al partido lo haga naturalmente, con plena legitimidad y apoyo, generando una adhesión voluntaria y espontánea por parte de nuestra militancia y de nuestra dirigencia”. En ese sentido, se recalca que “cuando los partidos se transforman en regimientos y la militancia en contratos de adhesión forzada, se transforman en meras instancias formales que no redundan en apoyos reales y entusiastas, que son precisamente lo que nuestro partido requiere”.

Respecto a la libertad de acción, la declaración refuerza que “consideramos que no se puede imponer adhesiones a la fuerza en los tiempos que corren. La tarea principal de la política es convencer y motivar por las ideas, no a los caballazos ni por coerción. Es más: tenemos el antecedente de la elección presidencial del año 2017 y el último plebiscito constitucional, donde precisamente primó la libertad de acción, como principio de respeto a la legítima diversidad interna”. Y se agrega: “Defendemos la libertad de acción respecto de la decisión presidencial, rechazando cualquier tipo de sanción y/o recriminación a aquellos que voluntariamente decidan adherir a otras candidaturas presidenciales. Será tarea de los dirigentes del partido entusiasmar a la militancia con la opción que pudiese salir proclamada. Pero exigir apoyo por la fuerza nos evoca dinámicas que no se condicen con el actual momento del país ni con el ethos democrático y diverso de Renovación Nacional”.

De acuerdo a fuentes del oficialismo, de este grupo de legisladores varios se encuentran inclinados por entregar su apoyo a Sichel, quien ha tenido dificultades para sumar a personeros de Chile Vamos a su equipo y está a la espera de que se decrete libertad de acción.

De esta manera, la carta incrementa la presión para que el consejo general se pronuncie sobre la materia, lo que se suma a las tensiones que ha enfrentado estos días el partido.