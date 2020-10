Auth explica abstención en acusación contra Mañalich: “No es una acusación que haya presentado la oposición luego de una reflexión y una decisión”

Esta mañana, el diputado independiente Pepe Auth ahondó en las razones que tuvo para abstenerse de la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, la que finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados por 73 votos en contra y 71 a favor.

“Esta no es una acusación que haya presentado la oposición luego de una reflexión y una decisión. La empujó una diputada y consiguió a duras penas el último diputado para que se pudiera presentar”, expresó Auth a Duna en Punto de Radio Duna. “Basta que diez diputados lleven adelante una iniciativa para meter a toda la oposición y a todo el Congreso en esta discusión, lo que me parece adecuado”, agregó.

Cabe consignar que Auth fue uno de los siete que se abstuvo, junto a Loreto Carvajal (PPD), Pablo Lorenzini (IND), Fernando Meza (IND), Gabriel Silber (DC), Jaime Tohá (PS), y Daniel Verdessi (DC), se abstuvieron. Mientras que Pedro Álvarez Salamanca (UDI), Miguel Ángel Calisto (DC), Carlos Abel Jarpa (IND) y Manuel Matta (DC).

"Satisfecho con lo ocurrido. A mí me parecía, y me sigue pareciendo un despropósito convertir la lucha contra la pandemia en un conflicto político mayor. No creo que corresponda que frente a cuestiones que tenemos que enfrentar como país unidos, hagamos esta polarización política inadecuada”, complementó.

Auth aseveró que “me parecía de verdad un despropósito en el marco de la existencia de muchas estrategias en el mundo y que todavía no se ha probado cuál es la más adecuada”.

“Imputarle al ministro de Salud responsabilidad de las muertes por no haber seguido determinada estrategia como si hubiera solo una receta para enfrentar la pandemia, me parece un despropósito”, expresó.

Respecto de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, ministro del Interior, aseguró: “Responsabilizar al ministro del Interior porque hubo un abuso policial posible (se refiere al episodio de Pío Nono), me parece como que sacamos la metralleta con una facilidad desproporcionada”.

Acusación extemporánea

En tanto, el abogado de Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, afirmó en Hablemos en Off de Radio Duna que “la acusación era extemporánea. Si se aplicara el derecho, debería haberse rechazado por la mesa de la sala de la Cámara de Diputados antes del sorteo de la Comisión Revisora, pero les hubiera costado un voto de censura”.

“La paradoja es que se le acusa por ocultamiento de data, en circunstancias que lo que se hace es un esfuerzo enorme para tener el máximo de data posible”, agregó.