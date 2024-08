Bachelet en clave distendida: expresidenta bromea sobre Hacienda y su edad en discurso en la UTEM

Hace 11 días, en la ceremonia de conmemoración del 70° aniversario del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), la expresidenta Michelle Bachelet descartó una nueva postulación a La Moneda.

“Yo no soy candidata”, dijo tajante ante consultas insistentes de la prensa en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Este viernes, en otra casa de estudios, Bachelet, doctora honoris causa de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en la sede del plantel de calle Dieciocho, en Santiago, ofreció una conferencia magistral sobre los desafíos actuales de la educación superior pública en Chile, en el marco del aniversario 43 de la institución.

Durante su discurso, además de educación, la exmandataria habló de derechos humanos y se tomó la licencia de bromear sobre su edad y hacer chistes por situaciones que enfrentó durante su alocución.

Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“Me voy a morir joven”

“En agosto de 2018, es decir, hace poco más de seis años, se me otorgó el título de doctora honoris causa de esta universidad, por lo que me siento parte de esta comunidad. Lo que sí..., esto es una broma, lo que sí puedo sentir como una agresión es esa foto que me pusieron, de hace tantos años atrás, donde estaba más joven y más flaca”, comentó de entrada la exmandataria a su audiencia, aludiendo a la imagen proyectada en una pantalla en la que se promocionaba su intervención.

Más adelante, hizo una referencia al envejecimiento de la población y acotó que ella no se sentía aludida.

“Ustedes saben que yo no me califico de vieja, sino de una mujer con juventud acumulada. Porque para mí la juventud, la edad no es lo que define... Todos conocemos los viejos chicos, ¿cierto? Pero, sobre todo, yo creo que ser joven significa no aceptar lo inaceptable, no normalizar lo que no es normal, y no perder la pasión por las cosas, y no perder el cariño por la gente. Así que yo me voy a morir vieja, perdón, joven, joven”, aseguró.

“Lo bueno de no ser Presidenta...”

Por otro lado, ante el inesperado sonido de una alerta de mensaje de teléfono que se filtró en el audio cuando hablaba del presupuesto de las universidades públicas, generó carcajadas al comentar que era el Ministerio de Hacienda que la estaba contactando.

Bachelet se refería al financiamiento de los planteles y decía que “contar con suficientes recursos para cumplir con sus misiones institucionales y planes estratégicos es fundamental”, cuando la interrumpió el sonido.

“Ese debe haber sido el Ministerio de Hacienda, que lanzó un mensaje”, bromeó y luego hizo una reflexión.

“Lo bueno de no ser Presidenta es que uno puede hacer chistes, ¿se dan cuenta? Porque si no, la critican”, complementó, para luego seguir ahondando en sus ideas sobre educación.