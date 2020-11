Bachelet en foro sobre mujeres: “Si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, teniendo una larga historia política”

La expresidenta de Chile y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, participó esta jornada de un foro internacional sobre mujeres en política.

La actividad, organizada por Americas Society Council of the Americas (AS/COA) contó, además, con la participación de Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica y de María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires en Argentina.

Dentro de dicho debate, y al abordar el escenario que enfrentan las mujeres que quieren entrar a la política, Bachelet se sinceró respecto a lo que fue su propia experiencia.

“Probablemente, si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política”, sostuvo Bachelet, histórica militante del Partido Socialista.

En ese sentido, la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, agregó que “yo tuve grandes dificultades al comienzo. Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”.

Bachelet reforzó la importancia de que más mujeres entren en política y la existencia de planes de ayuda para guiarlas en dicho proceso.

“Yo en mi partido siempre me enojaba porque las mujeres solo hablaban de temas de mujeres. Y cuando estábamos en reuniones de mujeres, yo les decía ‘ustedes tienen que hablar de economía, relaciones internacionales, de Defensa, porque si no es ‘ah, una vez más mujer hablando de temas de mujeres’’”, indicó.

Proceso constituyente: “Yo encuentro que es extraordinario”

Bachelet también fue consultada sobre el proceso constituyente chileno y el hecho de que sea una convención constitucional paritaria la que redacte la nueva Constitución del país, según se definió en el Plebiscito del pasado 25 de octubre.

Al respecto, la exmandataria sostuvo que “yo encuentro que es extraordinario (...). Yo traté de hacer el cambio de Constitución, mandé el proyecto al Parlamento, pero ahí quedó congelado en el Parlamento. No se le puso después iniciativa en el nuevo gobierno”.

En ese sentido, volvió a destacar el hecho de que la convención constitucional tenga carácter paritario: “Creo que es un gran paso, va a ser estupendo, porque va a tener una expectativa de género, porque los constituyentes electos que se van a elegir el próximo año, van a poder ser mitad hombre y mitad mujer, pero va a significar que esa Constitución va a tener esa discusión, ese debate con perspectiva de género. Y los temas de mujer van a estar tan presentes como los temas globales y eso es maravilloso”.