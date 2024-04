Bancada UDI dice que solo se disculpará con Jackson si los tribunales acreditan su inocencia

Habrá disculpas cuando los tribunales determinen su inocencia. Esa fue la reacción de los diputados de la UDI tras conocer la demanda presentada por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (RD), en la que acusa a los 23 parlamentarios gremialistas de haber dañado su honra al vincularlo con el caso “lío de platas” y al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.

A través de su cuenta en X el exsecretario de Estado, quien renunció al cargo en agosto del año pasado, detalló su disposición a desistirse del camino legal en caso de recibir “genuinas disculpas públicas” de los parlamentarios que lo vincularon en el robo de computadores que afectó al Ministerio de Desarrollo Social en julio de 2023. Sin embargo, los parlamentarios no optaron por ese camino.

Una de las primeras en reaccionar fue la diputada y vicepresidenta de la UDI, Flor Weisse, quien dijo que la acción judicial está dentro de las facultados de nuestro Estado de Derecho. Consultada por su disposición a retractarse, la parlamentaria afirmó: “Más allá de las formas, que pueden no haber sido las más adecuadas, el fondo sí lo mantengo”.

En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri dijo que “el exministro Jackson está en su derecho de presentar esta acción judicial. Pero en los nueve o diez meses que han pasado, los tribunales no han demostrado que los robos de los computadores no tuvieran nada que ver con el caso fundaciones”.

El parlamentario, además, aseguró que “los tribunales tampoco han demostrado que Jackson no tuviera relación alguna con las cientos de personas que habían creado estas fundaciones para defraudar al país, para robar a los campamentos, para sacar la plata a los que más lo necesiten”.

“Voy a ser el primero en pedirle disculpas si es que los tribunales acreditan que no tuvo nada que ver”, cerró Alessandri.

El jefe de la bancada, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “nosotros hicimos una crítica política, Jackson era el ministro del Ministerio de Desarrollo Social al momento en que se robaron los computadores; lo que nosotros hemos dicho, desde ese momento y hasta ahora, es que hay responsabilidades y había el deber de cuidar los computadores, él era el ministro al momento de que se produjo el robo de 23 computadores”.

Consultado Coloma por si la acción judicial complica el diálogo con el gobierno, el titular del comité aseguró: “Le pregunto qué es lo que dicen los parlamentarios oficialistas, el senador Fidel Espinoza (PS), el diputado Jaime Araya (PPD), ellos parece que tienen claro que esto lo que viene a hacer es emporcar el diálogo político, que ya está suficientemente complejo”.

“Es evidente que esto dificulta el diálogo con el Parlamento, no solo con la oposición; si lo dijo el propio senador Espinoza y el diputado Araya, que son oficialistas. Aquí también hay que preguntarle al gobierno hasta dónde comparte las acciones judiciales emprendidas por el exministro Jackson”, complementó Coloma.

El jefe de bancada de los diputados PPD, Jaime Araya, consideró que “esto genera un problema político y eso él (Jackson) no puede sustraerse siendo una de las personas fundamentales del Frente Amplio, de que esto va a complejizar más el clima de diálogo que uno está tratando de establecer con la oposición en un momento complejo para el gobierno. Quizás no es el mejor momento que él ha elegido para reivindicar su nombre, y lo que va a generar, me parece, es un problema de entendimiento con la UDI”

Al interior de la UDI evaluaron que ante la demanda de Jackson los diputados no corren riesgo de desafuero, puesto que la demanda es de carácter civil y no penal.