“Basta de esa mentira”: Boric apunta a quienes los han acusado de aprobar “leyes que restringen la protesta social”, de “exponerlos a agresiones”

Fue un hito que marcó unos de los momentos de tensión entre los entonces precandidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC), pocos días antes de la primaria del 18 de julio que dio como vencedor al diputado por Magallanes.

Por esos días, y en medio de las protestas en Cuba, que agitaron el ambiente político en el conglomerado de izquierda, el alcalde de Recoleta, que hasta entonces había tenido una fraternal contienda con el parlamentario del Frente Amplio, acusó que “Boric permitió con su voto la aprobación de la Ley Antibarricadas, que hoy día tengamos muchos presos políticos gracias a él, gracias a su conglomerado”.

La frase recobró vigencia en las últimas horas, luego de que el viernes Boric fuera agredido al interior de penal Santiago 1 en el marco de una visita “para ver in situ la condición de los presos de la revuelta, esto con coordinación con los familiares de una persona en particular que ha vivido graves injusticias”, según dijo el propio legislador.

Este sábado, en entrevista con Mega, y consultado por la agresión, el diputado apuntó a quienes “han instalado una mentira” de que “que aprobamos leyes que restringen o reprimen la protesta social”, lo cual los está “exponiendo a agresiones como las que vivimos ayer”.

“Desgraciadamente se ha instalado una mentira durante mucho tiempo, que yo o el Frente Amplio somos responsables de la prisión política en Chile, y yo quiero decir que eso es absolutamente falso y quienes siguen replicando esa mentira nos están exponiendo a agresiones como la que vivimos ayer”, dijo.

El candidato presidencial agregó: “yo puedo entender la frustración de la gente que está privada de libertad, pero lo que no voy a permitir es que se siga repitiendo la mentira de que nosotros aprobamos leyes que restringen o reprimen la protesta social, eso no es así, basta de esa mentira y lo quiero decir de manera muy clara, porque creo que ya llegó un límite en donde no basta con poner la otra mejilla, sino que hay que decir las cosas por su nombre: nosotros jamás desde el Frente Amplio hemos participado en reprimir la protesta social como algunos han dicho”.

Consultado precisamente por la declaración que Jadue hizo en su momento, Boric añadió: “es que es una mentira que se ha repetido mucho, e independiente de quién lo ha dicho, quiero cortarlo de raíz (...) no somos responsables de aquello. Se está desligando la responsabilidad del Estado de Chile, que ha utilizado la ley de Seguridad Interior del Estado, presiones preventivas extendidas y se nos está achacando a nosotros, con riesgo a la integridad incluso, entonces para mí esta cuestión se acabó”

También aclaró que “nosotros jamás aprobamos ningún tipo de artículo que sancionara la protesta social, lo que hicimos en un momento fue aprobar una ley en contra de los saqueos y votamos en contra de todos los artículos que criminalizaban la protesta social que, además, fue aprobada por 127 votos. Entonces, que se siga deslindando la responsabilidad en nosotros respecto a esto, me parece que ya cruzó un límite”.

El viernes, Jadue había condenado la agresión al diputado, asegurando que “ninguna diferencia que tengamos puede llevarnos a agredir a otra persona” y que “lo vivido hoy por Gabriel debe ser rechazado completamente, no debemos perder el foco de que lo primordial es lograr la liberación de las y los presos políticos de la revuelta”.

En las últimas semanas, tras las primarias, el PC y el FA han protagonizado una serie de tensiones, en momentos que deben converger en un programa y aglutinarse en la candidatura única de cara a la primera vuelta del 21 de noviembre.

Esta semana, convencionales del PC acusaron al Frente Amplio de no apoyar a su candidata a la mesa de la Convención Constitucional, adviertiendo incluso que eso podría traer efectos en la presidencial.