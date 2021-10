Bellolio insiste en que Piñera no tuvo participación en venta de Dominga y acusa “motivación política” en críticas al Mandatario

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio insistió esta jornada en que el Presidente Sebastián Piñera no tuvo participación en la compraventa de la Minera Dominga y acusó “motivación política” por parte de algunos parlamentarios que criticaron al Mandatario.

Esto luego de que este domingo se revelara un trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denominado Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot- donde se dio cuenta de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La investigación dio cuenta de que en diciembre de 2010, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Y se aseguró, además, que los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Tras conocerse la información, desde Presidencia emitieron un comunicado en el cual aseguraron que “el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”.

De hecho, este lunes se espera que a las 13.10 el mismo Presidente Piñera emita una declaración desde La Moneda para abordar el tema.

Fue justamente en Palacio que durante esta mañana el vocero de gobierno fue abordado por la prensa y consultado por la revelación de la ICIJ.

“No tiene participación, porque se terminó de hacer esa venta el 2011. No existe esa participación. Ya terminó esa misma parte, ya se hizo. Cómo podría existir un conflicto de interés 10 años después, en donde no existe ninguna relación al respecto”, aseguró Bellolio al ser consultado por un posible conflicto de Interés del Mandatario por la resolución que debe adoptar el Comité de Ministros respecto al futuro del proyecto.

Bellolio reiteró que estos hechos fueron revelados en 2017, cuando se llevó una investigación judicial en contra del Mandatario, en la cual resultó sobreseído.

“Los invito a que revisen lo que salió en agosto de 2017 de parte de Radio Biobío, donde sale absolutamente todo. Y en el expediente judicial, si lo buscan, sale absolutamente todo. En esto no hay nada que ocultar porque está ahí presente, fue ampliamente conocido, difundido, es absolutamente legal y el Presidente no tuvo participación”, aseguró el secretario de Estado.

Consultado sobre el porqué la venta de la Minera Dominga se hizo en Islas Vírgenes, Bellolio respondió que “eso es una cosa mucho más técnica, pero al ser una empresa que es como una filial o una hija de una chilena, absolutamente todos los impuestos se pagan en Chile. Entonces, no existe ningún tipo de elusión al respecto. Esta es una empresa que tiene que informar absolutamente todos los ingresos y egresos a Chile. Por tanto no existe ningún tipo de elusión al respecto. Entonces no confundamos las cosas, no desinformemos. Esto era algo que ya estaba presente en las investigaciones, lo conoció el fiscal, los tribunales, de manera unánime dijeron que aquí no había ningún tipo de delito”.

Mientras que sobre la cláusula que condicionaba el tercer pago a que el sector no se declarara zona de exclusión, el secretario de Estado aseguró que “cuando se hace esta última cláusula, esta tercera, la empresa misma no había solicitado nada al Estado. Por tanto, difícilmente puede haber un conflicto cuando la empresa no ha solicitado nada y el Estado tampoco ha hecho ninguna acción al respecto (...) No volvamos de nuevo a una materia que tiene que ver con el años 2010, 2011, que después el 2017 queda absolutamente claro. Obviamente esto tiene una motivación política. Hay algunos que están desesperados por querer aparecer más en las encuestas”.

Frente a la consulta sobre a quién apuntaba con lo de la “motivación política”, Bellolio aseguró que “el tema es lo que ocurre después con los parlamentarios que están desesperados por quizás sacar un poco de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un presidente no termine su periodo”.

Y criticó duramente a quienes han deslizado la posibilidad de impulsar una nueva acusación constitucional en contra del Jefe de Estado. “Querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”, cerró.