Bellolio por apoyo de Figueroa a Kast: dice que “en ningún caso hay intervencionismo” y acusa a parlamentarios que recurren a Contraloría de querer tener al gobierno “amordazado”

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio salió a defender al ministro de Educación, Raúl Figueroa, luego de que este lunes, en entrevista con La Tercera PM, mostrara su apoyo público al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast de cara al balotaje del 19 de diciembre.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, aseguró a este medio el secretario de Estado.

Según el secretario de Estado no hay “intervencionismo” en los dichos del titular de Educación y acusó a los parlamentarios que recurren a Contraloría de querer tener al gobierno “amordazado”.

“Nosotros siempre respetamos estrictamente lo que dice la Contraloría. ¿Y qué dice la Contraloría? Dice que los funcionarios públicos si es que queremos expresar, hacer campaña política se puede hacer, obvio si somos ciudadanos. Pero no se puede hacer con recursos públicos ni en horario de trabajo”, comenzó diciendo Bellolio.

El vocero agregó que “la Contraloría lo dice exactamente: lo que no se puede hacer es campaña política en horario laboral y ocupando recursos públicos. Y otra cosa muy distinta es que un ministro, un subsecretario, pueda legítimamente por quién vota, eso es una cuestión natural y absolutamente individual. Pero lo que hace el gobierno es defender principios y convicciones que para nosotros son claves y lo hemos hecho siempre”.

En ese sentido el ministro vocero afirmó que “en ningún caso aquí hay intervencionismo y obviamente los parlamentarios tienen el derecho legítimo de recurrir a Contraloría. Lo han hecho durante este tiempo, varias veces, porque lo que quieren esos parlamentarios es tener al gobierno amordazado. Obviamente muchos de esos parlamentarios no creen en la libertad de expresión. No les gusta que hayan personas que piensen distinto a ellos”.

Los dichos de Figueroa generaron críticas transversales tanto de oposición como del oficialismo. De hecho, desde el comando del abanderado presidencial, Gabriel Boric, aseguraron que “este gobierno deja claro, una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales”.