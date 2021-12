Boric declinó participar en programa Bad Boys de Franco Parisi

Finalmente, la noche de este domingo, el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, declinó participar en el programa Bad Boys, conducido por Franco Parisi y otros militantes del Partido de la Gente (PDG), instancia que se llevaría a cabo este viernes 10 de diciembre.

En el programa Candidato llegó tu hora, el diputado por Magallanes inició su argumento manifestando que “soy una persona que basa su liderazgo en escuchar, y me he tomado unos días de reflexión porque hay opiniones encontradas a si debo o no ir justamente a ese programa. Después de pensarlo mucho y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han manifestado su preocupación, yo sé que electoralmente sería rentable ir porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas, sin embargo creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios, y por lo tanto, dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar, es algo que tiene que cumplir”.

A la vez, prosiguió señalando que “dado que eso sigue estando pendiente y las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, no ir al programa Bad Boys, y seguir hablando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha con parte del Partido de la Gente que hoy está muy preocupada por todo esto que se ha denunciado”.

En ese aspecto, aclaró que “tenemos muchas coincidencias en parte de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones), por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer”.

Cabe indicar que hace unos días, el candidato había adelantado que “ponía en duda” su asistencia, mientras que el domingo pasado, su contendor, José Antonio Kast fue entrevistado por los Bad Boys, instancia en que se abordaron diversos temas y donde el aspirante por el Frente Social Cristiano le advirtió al líder del PDG: “yo no conozco el detalle, no sé en qué está la situación, sí sé que, en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir”.

Tras lo anterior, Parisi no demoró en responder a Boric por medio de su cuenta de Twitter, indicando que “dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile”, puntualizando que el segmento se efectuará a las 21 horas de este domingo.

Pensión Garantizada Universal: “Va en la dirección correcta”

En tanto, Boric valoró el anuncio del Presidente Sebastián Piñera en torno al proyecto de ley que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) para el 90% de los adultos mayores, asegurando preliminarmente que la noticia entregada en cadena nacional por el mandatario “va en la dirección correcta”, aunque prefirió no manifestarse si votará a favor o en contra, debido a que aún no conoce el fondo de la propuesta del Ejecutivo.

“Vengo llegando al canal, la propuesta la anunció (Piñera) hace 40 minutos, creo que sería irresponsable de mi parte dar una respuesta definitiva a un proyecto de reforma estructural de pensiones (…) Pero me parece que va en la dirección correcta, es parte de lo que nosotros hemos incorporado, seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración, pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política y en eso tenemos que construir grandes acuerdos. Yo recojo ese llamado, ese titular, vamos a estudiarlo, hemos estado bien acostumbrados a la letra chica de este gobierno, pero el titular va en la dirección correcta”, aseveró.

Asimismo, reiteró que, en su programa presidencial, las jubilaciones aumentarán a los 250 mil pesos, ya que lo que le importa a la gente es que “sus pensiones mejoren”.

“Acojo el llamado de mejorar las pensiones de manera urgente para todas las personas que nos están viendo y me alegro que ahora, a diez días de la elección haya una nueva iniciativa para eso, más allá de que el gobierno hace rato que está haciendo campaña por su candidato José Antonio Kast. Pero, más allá de eso, lo que le importa a la gente es que sus pensiones mejoren. Hoy el promedio de las pensiones en Chile es de 288 mil pesos, para las mujeres es inferior aún, 208 mil pesos. Tenemos una propuesta de aumentarla inmediatamente a 250 mil pesos”, aclaró.

Pese a ello, fue consultado sobre las declaraciones emitidas por la economista y asesora del parlamentario magallánico, Stephany Griffith Jones, quien hace unos días sostuvo que las pensiones podrían llegar “tal vez” a los 225 mil pesos, de forma gradual y dependiente de cuánto recaude la reforma tributaria, a lo que Boric explicó que últimamente se han recibido propuestas económicas de los equipos que trabajaron con otros excandidatos y del Consejo Asesor Académico para impulsar la reforma tributaria que formula el candidato, con el fin de alcanzar la propuesta de campaña.

“Es muy importante que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes, porque al final sería vender humo y la gente lo que menos quiere es que se creen expectativas que después no se pueden cumplir. Nuestra propuesta es de 250 mil pesos, pero depende de que la reforma tributaria que estamos proponiendo y donde hoy recibimos las propuestas de nuestros equipos económicos que trabajaron en conjunto con los de Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste pueda efectivamente recaudar (…) Hoy recibimos una propuesta de nuestro Consejo Asesor Académico en materia económica, y una cosa que nos plantea, que es muy importante, es que en particular el primer año tenemos que ser muy responsables siempre con el gasto fiscal, hay un sobrecalentamiento de la economía donde la productividad no ha estado al nivel del consumo interno y tenemos que poder atemperarla para que no tenga efectos negativos en quienes nos ven en sus casas”, arguyó.

Consultado por los dichos de otra de sus asesoras, Claudia Sanhueza, sobre el Fondo de Seguridad Social, quien precisó que el trabajador no tendrá propiedad sobre el nuevo ahorro, sino que tendrá derecho a la seguridad social, el abanderado por Apruebo Dignidad especificó que “entiendo que esa es una preocupación, pero hemos revisado ese aspecto de la propuesta y en lo que hemos coincidido con los diferentes especialistas es que la pensión en caso de muerte del titular tiene que ser heredable en la modalidad actual de rentas vitalicias con las reglas que existen hoy respecto a eso. Lo importante es que la gente sabe que las AFP no han dado el ancho y que son parte del problema”.

Finalmente, referido a si las personas podrán solicitar sus fondos en caso de enfermedad terminal, Boric sentenció que “estoy de acuerdo con que es un proyecto que se está tramitando en el congreso, lo aprobamos en primera instancia en la Cámara de Diputados, me parece que es razonable y es algo que yo mantendría”.

“Quitaría derechos de agua si es necesario”

Por otra parte, el candidato abordó temáticas medioambientales y, preguntado al respecto, señaló que es “evidente” que la Concertación tuvo una “tremenda” responsabilidad en la proliferación de termoeléctricas. Sugirió que un perdón desde ese sector “no vendría mal, pero la gente está cansada de escuchar -como decía Greta Thunberg- mucho bla bla y poca acción”.

En el tema de la escasez hídrica, el abanderado frenteamplista señaló que “tenemos dos problemas (...), una mega sequía, que es tremendamente grave y es un problema que tenemos que enfrentar a nivel mundial y en coordinación con el resto de la comunidad internacional; pero también tenemos un problema de gestión de agua: hay sequía y también hay saqueo, y nosotros vamos a garantizar el derecho humano al agua en toda nuestra comunidad”.

Consultado por la forma en que se llevaría a cabo esta medida dijo que es un tema que ha conversado con el gobernador Rodrigo Mundaca, y que sería necesario, en el caso de una escuela que hace unos días dejó de hacer clases porque se quedó sin agua, “privilegiar la escuela por sobre el mega agricultor que tiene paltos plantados y se ha chupado toda la napa subterránea o ha cortado el cauce del río”.

Afirmó que “si es necesario, por supuesto” que le quitaría los derechos de agua a ese agricultor. “No tengo ningún problema en hacerlo, respetando el marco jurídico que corresponde, y el que va a dictar la nueva Constituyente, en la cual tengo muchísima esperanza puesta también”, sostuvo Boric.

Contra la extensión del IFE Universal

Finalmente, el diputado abordó las solicitudes que han hecho al Ejecutivo dirigentes de su sector -como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, o sus adherentes en la bancada de diputado del PPD- para que se extienda el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

Al respecto, Boric se desmarcó de esa iniciativa señalando que “tenemos que centrarnos en la recuperación del empleo y la mejora de la productividad (...) Hay un acuerdo bastante transversal -tanto en la política como en los académicos- de extender el IFE Laboral, de mejorar los subsidios al empleo, y dirigirlos al empleo hacia mujeres y hacia jóvenes”.

“Hay que ser muy responsables en el gasto fiscal, y por lo tanto no creo que haya condiciones para hacer una extensión universal del IFE en las condiciones en que está la economía hoy en día”, sentenció.