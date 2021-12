Ley Cholito, descuadres en el Servel y liquidez financiera: Los temas que abordó Kast con Bad Boys

A las 21:10 horas de este domingo se inició el programa Bad Boys, segmento que se transmite por medio del canal de Youtube del Partido de la Gente (PDG), que lidera el ex candidato presidencial Franco Parisi, y que tuvo como invitado al abanderado por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

La instancia comenzó con un “chipe libre”, donde Kast coqueteó con los adherentes del PDG, destacó la cantidad de votos obtenidos por Parisi como también los parlamentarios y cores que fueron electos de aquel sector y la cantidad de militantes que confiaron en la propuesta del ingeniero comercial.

En ese sentido, el republicano se refirió a la demanda por pensión alimenticia que enfrenta el líder del PDG, advirtiéndole que “yo no conozco el detalle, no sé en qué está la situación, sí sé que, en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colaboren, porque los casos son distintos, pero la ley y las sentencias judiciales tienen que cumplirse y en eso vamos a ser muy estrictos”.

Respecto al primer tema, Kast fue consultado por la ratificación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), y del presidente del Banco Central, apuntando sus dardos en contra del Presidente Piñera, quien “cuando llegó debió haber cambiado al director del SII, llama la atención que no lo haya hecho. Llama la atención que el Fiscal nacional en muchas situaciones no existe. Respeto la independencia del Banco Central, Marcel ha sido un buen conductor, pero se están empezando a ver cuoteos con el Congreso”.

Falta de liquidez y grandes grupos económicos

Asimismo, en el tema económico, en torno a que Chile tiene que conseguir 17 mil millones de dólares, y cómo va a enfrentar esa situación, el aspirante a La Moneda aseveró que “hay que hacer un ahorro fiscal, hay que disminuir el gasto político y aumentar el gasto social”. Por lo mismo, refrendó la baja de sueldos de las autoridades “para dar una señal”, donde el jefe de Estado debe tener “un tope de 5 millones de pesos”.

“Todos tenemos que apuntar a la rebaja de los altos sueldos y una mayor fiscalización de lo que se hace con las asignaciones”, propuso.

Sobre el problema de liquidez que se avecina y cómo se fiscalizarán a los grandes grupos económicos, Kast recalcó que “con confianza en las autoridades. Les planteamos a los inversionistas de que hay un equilibrio en el senado”.

“Tenemos que buscar que la confianza haga que la gente vuelva. La ley es un piso, no un techo, y muchos empresarios ocupan la ley como un techo y no entregan beneficios adicionales a sus colaboradores pudiendo hacerlo, y si eso no basta, hay que hacer cambios legislativos”, sostuvo, acotando sobre la Unidad de Análisis Financiero que “hoy tienen muy poca pega, nadie les hace consultas, vamos a usar toda la maquinaria del Estado para fiscalizar y seguir los recursos. Debiese ser una de las unidades más importantes”.

Ley de tenencia responsable de mascotas

Por otra parte, fue encarado por haber sido el único que votó en contra de la “ley Cholito” o de tenencia responsable de mascotas, aunque ratificó que sigue siendo una “mala ley”.

“Si quieres adquirir un perro o un gato tiene que ser esterilizado antes de los dos meses y eso es un maltrato animal. Nunca se resolvió el tema de los perros asilvestrados que es un daño importante y causan la muerte de otros animales en peligro de extinción (…) Los alcaldes no quieren invertir en los caniles, porque las sanciones les van a llegar a ellos, y pueden ser denunciados por maltrato animal. El tema de los registros tampoco estaba bien logrado”, aclaró.

Pese a ello, se mostró a favor del rodeo y de las carreras de perros galgos, señalando que estas actividades son “tradiciones campesinas chilenas”, que deben ser reglamentadas y reguladas, reafirmando que en estos temas “no es bueno llevarlos a un extremo”.

Sistema electoral

Otra de las temas que surgió apuntó a supuestos descuadres del Servicio Electoral, donde el candidato indicó que “ustedes tienen alguna reclamación instalada en los tribunales electorales porque hay descuadres de mesas y lo que más se necesita para poder demostrar esto son los apoderados de mesa, que le sacan una foto al acta y después comprueban que lo que se digitó es lo mismo que está en el acta. Yo creo que hoy el sistema es bueno, requiere mayor compromiso de la ciudadanía para ayudar a controlar el resultado, pero hay un tema claramente discutible en el traspaso de las actas al computador y no es por fraude sino que porque la gente está cansada”.

Pese a ello, Kast sostuvo que aún cree en el sistema electoral actual y en el voto presencial, aunque tras un debate con Parisi concluyó que “voy a tener que liberarme de los prejuicios de la votación electrónica. Vamos a tener que pedir la colaboración de los mayores expertos para que esto sea a prueba de fraudes”.

Comunidad LGBTI+

En tanto, consultado sobre el resquemor que existe en la comunidad LGBTI+ por el programa, el republicano afirmó que “yo respeto profundamente la dignidad de la persona, nunca haría algo que pueda dañar a otro. Soy demócrata”, enfatizando que normativas como la Ley de Aborto o Ley Zamudio serían “muy difícil de cambiar, porque se requiere de una mayoría para hacerlo”.