Boric da sus primeros lineamientos tras reunión con Piñera: nombrar a su gabinete antes del 22 de enero y “no anticiparse” respecto a retirar querellas por Ley de Seguridad del Estado

Cerca de dos horas duró el encuentro que esta tarde sostuvieron el Presidente en ejercicio, Sebastián Piñera y el electo, Gabriel Boric.

La cita se realizó en el Palacio de La Moneda, lugar hasta donde llegó Boric acompañado por su jefa de campaña Izkia Siches y su jefe político Giorgio Jackson. Y su objetivo fue coordinar lo que será el traspaso de mando entre ambas administraciones.

Mientras que por el lado del Mandatario estuvieron presentes los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Segegob, Jaime Bellolio; además del titular Segpres, Juan José Ossa.

“Hablamos de diferentes temas, materias internacionales, donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales, materias también relativas a la pandemia, la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias y la preocupación que tenemos de que no se instale en Chile la impunidad en cuento a violación de DD.HH.”, indicó Boric.

En ese sentido el oriundo de Magallanes afirmó que “fue una reunión con altura de miras como corresponde entre un Presiente electo y Presidente en el cargo, y que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que debemos abordar. Me voy tranquilo porque tendremos un traspaso de mando ordenado e institucional, donde el aparto del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione, y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde, y debemos valorarlos y profundizarlo”.

En ese sentido, Boric entregó sus primeros lineamientos como jefe de Estado electo: nombrar a su primer gabinete de ministros antes del 22 de enero y revisar en detalle los casos vinculados al estallido social donde hay querellas por Ley de Seguridad del Estado.

Sobre el primer punto, el frenteamplista sostuvo que “hoy revisábamos que el Presidente Piñera nombró a su gabinete para el segundo mandato el 22 de enero, espero no superar ese plazo. Pero también es importante dar certezas de lo que viene, por lo tanto debemos actuar en función de aquello”.

Sobre la eventual composición, el Presidente electo indicó que “no tenemos nombres, porque creo que sería de mal gusto haber tenido esas conversaciones antes de consolidada la victoria de ayer, pero haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos y llevar adelante un proceso de chequeo y contra chequeo, es importante no equivocarse porque la confianza y la visión de Chile hacia el mundo están en juego. Haremos los esfuerzos por hacerlo lo antes posible”.

Asimismo, afirmó que “no vamos a retroceder del criterio paritario, las mujeres serán protagonistas. Puedo contarles que he conversado con los partidos y esto no será lógica de cuoteo ni de imposición, es facultad exclusiva del Presidente y se va mantener. Vamos a incorporar a los mejores, los más capacitados y habrá independientes. Y me gustaría también contar con gente de regiones que entienda la diversidad y heterogeneidad del nuestro país. En primera vuelta vimos una realidad geográfico muy distinta y es importante que eso también se integre en los criterios”.

Mientras que en lo relativo a la posibilidad de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado, Boric sostuvo que “en Chile desgraciadamente y pese a esfuerzos que se hicieron todavía hay impunidad tanto de crímenes en dictadura como hoy a propósito de las graves violaciones a DD.HH. por el estallido”.

“He conversado esto con las familias, Una de las prioridades de nuestro gobierno es que haya verdad, justicia y reparación y no repetición. Estamos en conversación con el INDH y vamos a revisar caso a caso, es mejor no anticiparse”, cerró.

Vacunas, pensiones y mercados

La pandemia del coronavirus, las pensiones y la evolución de los mercados, también fueron temas tratados durante el encuentro.

Sobre el Covid-19 y las vacunas, Boric afirmó que “hablamos sobre la pandemia y el buen estado del proceso de vacunación y que ya está en proceso una eventual cuarta dosis, y quiero destacar que en dialogo y documentos entregados ha habido una gestión responsable. También es importante que en el mundo nadie se salva solo y que han aumentado los casos en distintas partes, por lo tanto, si no tenemos una colaboración mundial estamos permanentemente sufriendo los embates. Así que debemos ser conscientes de Chile en la colaboración mundial”.

Mientras que frente a las consultas sobre si mantendrán o no al personal sanitario encargado de los diversos procesos ligados a la pandemia, el Presidente electo indicó que “sobre mantener equipos, la Dra. Siches me reitera que hay temas que van más allá de un gobierno de turno así que si las cosas se están haciendo bien, sigamos haciéndolas bien, en eso la experiencia es valiosa, lo vamos a discutir en su momento. El enfrentar la pandemia debe ser una política de estado que debe tener continuidad”.

En materia de mercados y del alza del dólar que llegó a subir $26 tras el triunfo del frenteamplista, señaló que “estamos revisando y monitoreando los movimientos. Me parece que las decisiones democráticas del pueblo de Chile no deberían estar sujetas a presiones que van carriles distintos a los democráticos, pero también tenemos clara la labor de las calificadoras de riesgo, y cómo Chile mantuvo su clasificación pese a todas las dificultades producto de una tradición de seriedad y que nosotros como candidatura tengamos un compromiso con la convergencia fiscal”.

“Es algo que mantengo, no fue estrategia electoral, si no que es una convicción, Chile debe tener cuentas claras y macroeconomía ordenada, porque si no los reformas que se puedan hacer se terminan retrocediendo. Gastos permanentes deben tener ingreso permanente, vamos a avanzar en reformas estructurales pero paso a paso para no desabarrancarnos”, añadió.

Finalmente, en temas de pensiones, indicó que “vamos a trabajar para que los trabajadores y trabajadoras nunca más deban recurrir a sus ahorros en crisis tan profundas como lo fue la pandemia. Se necesita una reforma estructural en materia de pensiones. Y ahí estará nuestra prioridad, no es seguir desfondando, si no en fortalecerlas”.