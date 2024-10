Boric destaca defensa del general (r) Yáñez a ministra Tohá por AC en su contra y respaldo al gobierno en materia de seguridad

El Presidente Gabriel Boric abordó la mañana de este miércoles las declaraciones entregadas en la jornada de ayer por el general (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que es impulsada por el Partido Republicano.

Al ser inquirido por la prensa, mientras caminaba por calle Moneda -a eso de las 9.00 horas- en dirección a su oficina en la casa de gobierno, el Mandatario respaldó la labor de la jefa de gabinete.

“La ministra Tohá está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil, que es lo prioritario para nuestra sociedad hoy día, que es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, dijo.

Fue en ese punto que el Jefe de Estado sacó a colación la exposición del exjefe de la policía uniformada ante los diputados de la comisión.

“Creo que la ministra no tiene absoluta responsabilidad -desde mi perspectiva, de haber trabajado con ella durante casi cuatro años- en las situaciones que usted acaba de señalar”, dijo el exuniformado al ser inquirido por los parlamentarios.

También relevó que las actuales autoridades de gobierno “se hicieron cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia, no solamente de recursos (...) nuestro potenciamiento y nuestros refuerzos a la formación de nuestros carabineros también se vio empleada con el mejoramiento de condiciones”.

8 OCTUBRE 2024 EL EX GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, RICARDO YANEZ, DURANTE COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL A LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA. FOTO: DEDVI MISSENE

Boric, dijo al respecto que “ayer (martes) en las diferentes exposiciones quedó absolutamente claro no solo la falta de sustancia y de justificación de una constitución constitucional” sino también que “el compromiso de la ministra Tohá y del gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez”.

En ese sentido, apuntó que sería “bueno preguntarle a los defensores de la acusación cómo contradicen las declaraciones del exgeneral director de Carabineros” y recalcó que el otrora mandamás policial “fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el gobierno a la institución y cómo hemos estado permanentemente priorizando el tema de la principal prioridad de los chilenos, que es la seguridad”.

En cuanto a la postura de la oposición por la crisis de seguridad que atraviesa el país, dado la seguidilla de homicidios, principalmente en la Región Metropolitana (RM), reiteró lo que había manifestado días atrás: “La UDI, la derecha, los republicanos, que a esta altura son todos más o menos lo mismo, o se comportan de manera muy parecida al menos, piden la renuncia de funcionarios del gobierno todos los días”.

“A la ministra del Interior le han pedido la renuncia ya non recuerdo hace cuántos meses. Yo, la verdad, no tengo tiempo para tomar en serio eso, mi preocupación son los delincuentes, combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de las familias, no este tipo de ‘ires y venires’ y la política chica”, cerró