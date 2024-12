Boric destaca ingreso de proyecto de reparación de deuda histórica a profesores y recalca: “No gobernamos pensando en la popularidad”

Cerca de las 13 horas de este lunes, en el Óvalo de la Plaza de la Constitución, se llevó a cabo la firma del proyecto de ley que contiene la propuesta de reparación de la deuda histórica a los profesores del país.

En su intervención en la actividad, el Presidente Gabriel Boric destacó la importancia de poder cumplir con esta promesa al magisterio y lo que a nivel personal le provoca.

“Los años que llevo en política hacen que el cuero se vaya curtiendo y me cuesta emocionarme públicamente y hoy día estoy muy emocionado”, dijo.

El Mandatario destacó que “con esta ley les estamos haciendo justicia, aunque sea un pedacito de justicia. Yo tengo conciencia y por eso hablamos de reparación porque la deuda real es mucho mayor y creo que eso es importante no esconderlo y decirles que acá hemos logrado llegar a una propuesta que nos permite hoy día las estrecheces fiscales que tenemos, pero también sabiendo de que hay muchos que ya no están”.

El pago consiste en un aporte único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado vivo, en dos cuotas, partiendo por el grupo de mayor edad. Contempla además la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso. Los beneficiarios de la medida corresponde a 57.560 profesores. Su pago se dará en un plazo de 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031.

“Algunos podrán considerar legítimamente que la fórmula es insuficiente. Y otros nos han recordado sostener que el país enfrenta desafíos más urgentes y que esto no es importante. Habían algunos que me decían que esto no tiene ningún apoyo en las encuestas, que no es importante, que no hay que hacerlo”, confesó el Jefe de Estado.

Y luego agregó: “Sepan que nosotros no gobernamos pensando en la popularidad, sino en la responsabilidad. Y en particular en la responsabilidad histórica que tenemos por quienes han construido este país”.

En esa misma línea. dijo que es fundamental que el Estado se haga cargo “de los abusos, de las injusticias que arrastramos y corregirlas”, porque “sólo así vamos a poder tener un piso desde donde construir un país más justo, un país más amable, un país en donde seamos capaces de encontrarnos. Construyendo acuerdos con voluntad, con altura política para cumplir con Chile y con su gente. Así lo hicimos nosotros”.

Tras la firma, la propuesta será ingresada en esta misma jornada al Congreso para su tramitación.