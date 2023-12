Boric dialogó con Zelensky durante ceremonia de cambio de mando en Argentina

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric asistió al cambio de mando en Argentina, en que asumió en el poder Javier Milei, instancia en la que coincidió con otros jefes de Estado del continente y el mundo.

En la ceremonia, el Mandatario chileno se ubicó junto a los líderes de Uruguay y Ucrania, Luis Lacalle Pou y Volodimir Zelensky, respectivamente.

Boric fue captado dialogando amistosamente con el mandatario ucraniano, quien estaba ubicado a su izquierda. De momento, se desconocen las materias tratadas en la conversación. Eso mientras que a su derecha estaba ubicado el líder uruguayo.

Zelensky era uno de los presidentes asistentes a la ceremonia sobre quien había más atención de parte de la prensa, dado que se trata de la primera vez que visita Sudamérica.

10 de DICIEMBRE de 2023 / BUENOS AIRES El Presidente Gabriel Boric junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la ceremonia de asunción presidencial de Javier Milei en el Congreso de la Nación. FOTO: JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO

Previo al evento, el líder chileno había manifestado en su arribo a Argentina que “es un cambio de mando del hermano pueblo de Argentina, en donde le reiteraremos lo que ya le señalé a Javier Milei que esperamos durante su mandato mantener las relaciones amistosas con el pueblo argentino y colaborar en los temas que son de interés mutuo”.

Una vez finalizada la ceremonia, Boric realizó una conferencia de prensa, en la que entre otros temas abordó sus razones para asistir al cambio de mando, pese a las diferencias políticas con Milei.

“Quiero que sepan que como representante del Estado, el seguir afianzando nuestras relaciones no es una tarea solo personal y tal como lo comentamos con el presidente de Argentina, nosotros pasamos, nuestros pueblos quedan. Por eso he venido este cambio de mando, porque me parece que es lo que correspondía en función de la histórica relación entre Chile y Argentina, de nuestra frontera compartida y de nuestra historia compartida”, explicó.

Respecto de la conversación que mantuvo con Zelensky durante el evento, el Mandatario no emitió comentarios.