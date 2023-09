Boric emplaza a Chile Vamos por no firmar declaración por el 11-S y desata nuevas críticas en la oposición

Al mediodía de este jueves, el Presidente Gabriel Boric logró uno de los objetivos que lo tuvo movilizado toda la semana: que los cuatro expresidentes vivos de Chile -Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- firmaran un documento sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que finalmente llamaron “Compromiso: por la democracia, siempre”.

El texto -que publicó esta semana La Tercera y será presentado oficialmente el lunes 11 de septiembre ante cerca de 1000 invitados- tiene cuatro ejes: fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y condenar la violencia.

El acuerdo fue rechazado por los partidos de Chile Vamos -la UDI, RN y Evópoli-, por lo que la firma y el esfuerzo de Piñera fue muy valorado por el actual Mandatario, no así la actitud del resto de la oposición, que optó por hacer una declaración aparte.

“Uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple que fue redactado con la intención de que lo firmaran todos. Acá no se trata de una declaración más, una declaración menos, acá se trata de un compromiso hacia el futuro”, dijo Boric después de dar a conocer el compromiso que mostraba orgullosamente.

Y agregó: “Estos dimes y diretes terminan alejando a la ciudadanía de lo relevante que es la valoración de la democracia y la valoración de la democracia en nuestro país y en el mundo, como hemos visto en los últimos sondeos de opinión, está en riesgo, entonces cuando Chile está por delante la competencia de declaraciones no es lo que ayuda a salir de eso”.

Pero el Mandatario no se quedó ahí, porque también interpeló a Chile Vamos y dio a conocer detalles inéditos de sus conversaciones para llegar a un acuerdo.

“Yo les planteé a los presidentes de Chile Vamos que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda, por los motivos que ellos han dicho, podríamos tener un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron”, aseguró Boric. Y agregó que contaban con todas las medidas de seguridad para recibirlos, debido a que fueron varios los actores que aseguraron que no estaban las garantías para asistir al evento en la Plaza de la Constitución, porque desconocen en el tono, los invitados y el carácter de la actividad.

Por el mismo motivo, Piñera confirmó que no asistirá al evento, pese a que sí colaboró con su firma. “El clima que se ha producido esta semana, de tanta confrontación, tanta división, no lo hizo posible (...). Yo firmé la carta con el propósito de dar una señal fuerte y clara de que todos los expresidentes y el Presidente Boric estamos comprometidos con la democracia, la libertad, el Estado de derecho, los DD.HH. y la condena y combate a la violencia, pero, desgraciadamente, ustedes han visto cómo fue el clima, descalificaciones, frases desafortunadas, no hicieron posible este acto de unidad”, aseguró el exmandatario en un seminario en la Universidad Andrés Bello.

Piñera además valoró la declaración de los partidos de su sector, no como el Presidente Boric, quien al ser consultado por el documento difundido y firmado por los partidos de Chile Vamos dijo que lo había leído y que “tenemos diferentes interpretaciones históricas con respecto de cómo se llega a esto”.

Y no solo se quedó ahí, sino que Boric añadió: “Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Yo pregunto honestamente qué es lo que significa eso. ¿Que si hoy tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta podría haber otro Pinochet? Yo espero que no, y en eso creo que todos debemos ser claros”.

La reacción de Chile Vamos

El emplazamiento de Boric no pasó inadvertido en la coalición de centro-derecha. De hecho, su frase fue interpretada como una crítica directa al sector. Esto, porque esta semana el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró en radio Cooperativa: “Yo me rehúso a ser parte de alimentar esa lógica que divide, porque Pinochet sin Allende no habría existido”.

Así, las reacciones no se hicieron esperar. “La frase inoportuna e incomprensible de Gabriel Boric refuerza nuestra decisión de no asistir, porque no tienen ninguna intención de construir reconciliación. Lo grave es que ese día será polarizado por culpa del gobierno. Afortunadamente las familias chilenas no han hecho eco”, dijo el secretario general de RN, Diego Schalper.

Mientras que el senador de Evópoli Felipe Kast manifestó que es “lamentable ver cómo Gabriel Boric sigue intentado dividir al país, en lugar de construir un Chile que mire hacia el futuro. Ojalá algún asesor le explique que su cargo es ‘Presidente de todos los chilenos’, y que a veces es mejor guardar silencio”.

En el sector recalcaban que la frase de Boric fue inoportuna, porque rompía con el discurso de unidad que el Mandatario estaba intentando instalar. En ese sentido, los dirigentes de derecha recalcaron que ese era parte del tono que querían evitar al restarse del acto en La Moneda este 11 de septiembre.

También molestó al sector que se revelaran parte de las conversaciones privadas entre el Presidente y los dirigentes de Chile Vamos, como el antecedente de que Boric ofreció una reunión alternativa.