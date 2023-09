Las razones de Piñera para firmar declaración de Boric por el 11-S y la tensión por el desmarque con su coalición

“No haremos nada que no sea acuerdo de Chile Vamos, y por ahora no hay acuerdo”. Fue durante la mañana de este jueves que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, tuvo que salir a aclarar en el grupo de WhatsApp de la comisión política de su partido una entrevista que hace unos minutos había dado a radio Cooperativa. En ella, la también consejera constitucional se desmarcó de sus socios de coalición, la UDI y RN, y se abrió a firmar el compromiso convocado por el Presidente Gabriel Boric para la conmemoración número 50 del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En Chile Vamos transmitían que la postura de Hutt -quien posteriormente aclaró- fue una de las primeras consecuencias del desmarque que hizo este miércoles el expresidente Sebastián Piñera: desde su oficina informaron que el exmandatario suscribió al compromiso de Boric, pero afirmó que no acudirá a la actividad en La Moneda que será este lunes 11.

La posición de la coalición era de no acudir a La Moneda ni tampoco suscribir el documento del gobierno. De hecho, este miércoles la UDI, RN y Evópoli lanzaron su propia declaración de compromisos, con algunos principios como la defensa a la democracia, la Constitución, los derechos humanos y la condena a la violencia. Sin embargo, la apertura de Piñera provocó que desde la noche del miércoles algunos vieran con sospecha que Hutt -quien fue durante cuatro años su ministra de Transportes y Telecomunicaciones- se plegara a su postura.

Desde la semana pasada que la posición de Piñera ha incomodado a Chile Vamos. Todo partió el viernes, cuando el exmandatario se juntó con Boric en La Moneda, quien le hizo entrega del borrador del compromiso. En Palacio, el expresidente mostró apertura para suscribir el documento, y luego convocó a los dirigentes de Chile Vamos a un encuentro durante la noche para pedirles que evaluaran sumarse.

Su intervención ocasionó molestia en el sector, y dirigentes como el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, recalcaron que los partidos tienen autonomía respecto de sus decisiones. El tema incomodó debido a que los partidos vieron que Piñera intentó persuadirlos y que finalmente se vio como que el sector se dividió tomando una postura distinta a la de quien ha sido el único gobernante de derecha desde el regreso a la democracia.

Sin embargo, otros en el sector desdramatizaban el asunto y afirmaban que Piñera, en su calidad de expresidente, podía desmarcarse de la coalición por un tema de Estado.

La firma fue analizada en el entorno del expresidente y este conversó con algunos de sus exministros -con los que más contacto mantiene- para analizar los pormenores. En su entorno recalcan que le parecía relevante el tener una declaración de principios, y que el mismo viernes en La Moneda había dado señales de ello, por lo que no podía restarse.

Para el exmandatario también resultaba relevante que si no se lograba un documento en conjunto, Chile Vamos obtuviera su propia declaración. De todas maneras, prefería algo en conjunto pero entendió la postura de los partidos, ya que le parecía clave que el sector marcara sus posturas, y que era entendible que cada uno adoptara un rol.

En esa línea, según fuentes del sector, Piñera tomó contacto con los jefes de la coalición, les explicó su postura y que firmaría el compromiso. En todo caso, estuvo de acuerdo con la idea de no acudir a La Moneda, pues en el sector creían que el acto implicaba exponerse innecesariamente y que se podía prestar para que la ceremonia tuviera fines ideológicos y fuera usada con fines políticos por el gobierno.

Este jueves, Piñera volvió a relevar su postura y, en un seminario en la Universidad Andrés Bello (Unab), lamentó lo que calificó como falta de unidad para la conmemoración: “Desgraciadamente, como ustedes han visto, esta iniciativa de haber hecho un momento de unidad (…) no es lo que está ocurriendo en Chile”.

También afirmó que “firmé ese documento y estoy muy contento de haberlo hecho (...), esa declaración refleja exactamente lo que estoy planteando, un firme compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, un firme compromiso con la defensa y respeto de los derechos humanos (DD.HH.) y la dignidad de las personas, y un firme compromiso con combatir y condenar la violencia”.

Mientras que recalcó que no acudirá a La Moneda porque “el clima que se ha producido esta semana, de tanta confrontación, tanta división, no lo hizo posible (...). Yo firmé la carta con el propósito de dar una señal fuerte y clara de que todos los expresidentes y el Presidente Boric estamos comprometidos con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, los DD.HH. y la condena y combate a la violencia, pero, desgraciadamente, ustedes han visto cómo fue el clima, descalificaciones, frases desafortunadas, no hicieron posible este acto de unidad”.

La inquietud con Hutt

En Chile Vamos vieron con molestia las declaraciones de Hutt, considerando que durante la semana la consejera ya había dado señales desmarcándose de la postura de la coalición. Primero fue el lunes -en una entrevista en 24 Horas-, cuando se abrió al compromiso de Boric, y luego ocurrió este miércoles en radio Futuro, donde también entregó la misma señal.

El presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, afirmó que no suscribirán el compromiso de Boric. “Para nosotros el tema está zanjado. Hicimos nuestra propia declaración. Anunciamos que no vamos a ir a ningún acto conmemorativo de La Moneda. Por el contrario, hacemos un llamado a que todas las fuerzas políticas llamen a un 11 reflexivo”, sostuvo.

Otros dirigentes de Chile Vamos no quisieron abordar el tema. Pero en el propio partido de Hutt hay diferencias. Este miércoles el senador de Evópoli Felipe Kast, en una entrevista en 24 Horas, fue consultado directamente si estarían disponibles para un documento en conjunto, y dijo que eso no ocurriría. “El Presidente desaprovechó esa oportunidad. La oposición ha sido tremendamente constructiva”, dijo.

En Chile Vamos, de todas formas, atribuyen el desmarque de Hutt a lo que fue la negociación por la declaración de Chile Vamos. Hubo diferencias entre Evópoli con RN y la UDI, pues estos partidos -que tienen sectores con militancia que justifica el Golpe- querían endurecer la postura, mientras que Evópoli -que se autodefine como un partido de derecha liberal- quería adoptar posiciones más contrarias al Golpe.

La redacción finalmente estableció que: “Este año se cumplen 50 años desde el quiebre de la democracia que, en septiembre de 1973, marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia, con efectos cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas”.

El martes, cuando se terminó de redactar, Hutt envió al grupo de WhatsApp de la comisión política de Evópoli el documento, y un dirigente le dijo que más que las palabra “quiebre de la democracia” hubiera sido mejor ocupar el concepto “golpe de Estado”, a lo que Hutt respondió: “Para los socios es difícil. Especialmente uno. Y preferimos poner el foco en la democracia, que es lo que urge cuidar porque está en peligro en el mundo”.