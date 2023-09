Pablo Iglesias y Baltasar Garzón son otros de los invitados a acto en La Moneda por el 11-S

La entrega de invitaciones para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en La Moneda no ha salido como los equipos del Presidente Gabriel Boric esperaban: han sido a destiempo y con un desorden que ha generado incertidumbre entre las mismas directivas de los partidos políticos que no tienen claridad de cuántas personas podrán participar ni de los criterios que fijó el Ejecutivo.

El acto llamado “Por la democracia, hoy y siempre” se desarrollará en la Plaza de la Constitución el lunes a las 9:00 horas cuando se anuncie el “Compromiso de Santiago o Compromiso: por la democracia, siempre”, el cual le ha traído problemas al Mandatario. Tras la insistente negativa de los partidos de Chile Vamos, la mayoría de los expresidentes han comunicado que no asistirán al evento, aunque firmaron el texto que fue dado a conocer el lunes por La Tercera y que este jueves distribuyó Presidencia con la firma de los exmandatarios.

Así, Eduardo Frei no podrá asistir porque estará fuera del país, Ricardo Lagos está con licencia médica y Sebastián Piñera comunicó su firma, pero que no participará del acto. De esta forma, la única que podrá estar en la foto será Michelle Bachelet.

Para Boric no ha sido fácil definir la lista de asistentes al evento del próximo lunes, ya que aún no cuentan con la venia de Contraloría para su realización. Por lo mismo, las invitaciones se han enviado a cuentagotas. Hasta ahora están invitados todos los parlamentarios, los jefes de partidos, el fiscal nacional y autoridades y exmandatarios internacionales.

Pero además habrá invitaciones personales del Mandatario, como los cantantes Tom Morello y Mon Laferte. En esa misma dinámica, Boric también accedió, luego de la petición de partidos de gobierno, a que participe Pablo Iglesias en la conmemoración, fundador del partido español Podemos, y figura controversial para la oposición. El exvicepresidente de España estará en el evento junto a una delegación de seis personas de su sector y antes participará del acto que organizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Lo mismo ocurre en el caso del exjuez Baltasar Garzón -quien participó ayer de las actividades de la municipalidad de Recoleta-, a quien condecoró en su última gira a España por su rol en la detención de Augusto Pinochet, lo que generó una fuerte molestia de la oposición, por los antecedentes que tiene el jurista.

Así, tanto Iglesias como Garzón están convocados a participar del evento más masivo que se realizará en Plaza de la Constitución de La Moneda.

Garzón, en su paso por Chile, también concedió entrevistas. “Yo al Presidente Boric no lo conocía, lo conocí en ese mismo momento. De hecho, yo estaba afuera de España, estaba en Estocolmo, y, cuando me lo dijeron pues agradecí la deferencia y volví de Estocolmo donde estaba con mi mujer y fuimos al acto. Yo agradezco, pero no comprendo bien lo que ha sucedido después”, dijo en Vía X sobre su homenaje en junio.

La cena oficial

Pero el del lunes no será el único evento, porque el domingo habrán dos cenas privadas. Y ahí la lista de invitados es más acotada: de hecho, en esa instancia, no participará Iglesias.

En el piso 17 de la Cancillería el Presidente recibirá a los mandatarios, ministros y exautoridades internacionales que asistan a la conmemoración, por ahora de Argentina, México, Portugal, Uruguay, Colombia, Alemania, Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, Honduras, República Dominicana, Luxemburgo, Rumania, Italia, Canadá, México, España y Bolivia (que quedó por confirmar).

En esa cena además habrá otros invitados como Estela Barnes de Carlotto (Argentina), presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo; la escritora Mariana Enríquez (Argentina); Mónica Baldotano (Nicaragua); la secretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi (Ghana) y los músicos Tom Morello (Estados Unidos), de Rage Against the Machine, y la chilena Mon Laferte, quien fue invitada personalmente por Boric.

Mientras que en paralelo, a la misma hora, habrá otra comida en el piso 2: ahí participarán el resto de los invitados además de todos los embajadores en Chile.

Los presidentes de los partidos políticos del oficialismo no han sido convocados a la cena.