Boric oficializa a Izkia Siches como nueva jefa de campaña

Ayer, entre lágrimas y mencionando a su hijas de meses de vida, la Dra. Izkia Siches anunció su renuncia como presidenta del Colegio Médico. Un papel que le dio notoriedad durante la pandemia de coronavirus, que desde hoy deja atrás para sumarse al comando del abandera de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Estamos contentos, radiantes y sobre todo agradecidos. Lo que ha hecho la Dra. Izkia Siches, con el compromiso que manifestó ayer y que materializa hoy; para nosotros es un gesto tremendamente valioso que ejemplifica lo que está pasando en todo Chile. Hay mucha gente sumándose a nuestra campaña, y tenemos claro que nuestro rol es acogerlos, a todos aquellos compatriotas que quieran aportar a construir un Chile más justo”, dijo Boric al comienzo de su discurso.

“Y en ese sentido, le he pedido a la Dra. Izkia Siches que asuma como jefa de campaña y que esté desplegándose en terreno junto a mucha gente en todos los sectores de Chile”, dijo el diputado por Magallanes, aclarando que Giorgio Jackson continuará en sus funciones como coordinador.

“(...) Porque nuestro mensaje de cambio, de justicia, de inclusión, tiene que llegar a todos los barrios, a todas las comunas. A quienes no optaron por nosotros, a quienes no fueron a votar, les queremos decir que los estamos escuchando, y que gestos como el de la Dra. Siches, demuestran que hay voluntad y actitud de convocar”, agregó Boric, para luego dar paso a las palabras de su nueva jefa de campaña.

Reiterando parte de su discurso de ayer al dimitir del Colmed, Sichel destacó que “no ha sido fácil tomar la decisión, pero siento la responsabilidad de contribuir a este proyecto. Con una mirada más ciudadana. Sabemos que es un proyecto que mira las transformaciones sociales que necesita nuestro país, pero eso debe ocurrir en paz, tranquilidad, y con libertad”, dijo la médico.

“Creo que este proyecto puede convocar a la gran mayoría de Chile, por eso estoy aquí y me la voy a jugar en pleno por convencer a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de que es la esperanza lo que debe mover a nuestra patria y no el temor. (...) Espero poder anunciar pronto las ciudades a visitar, quiero pedir disculpas también a los lugares que no podremos llegar, pero no solo llevamos nuestras ideas, también vamos a escuchar a quienes no votaron por nuestro proyecto, vamos a estar conversando con el candidato sobre los giros ciudadanos que vamos a dar”, dijo Siches anticipando lo que será el despliegue en terreno.

“Quiero convocar a toda la ciudadanía que sueña con un mejor Chile. (...) Esto no solo depende de mí o de Gabriel, si no del compromiso de todos. Podemos crear una mejor patria, lo podemos hacer con tranquilidad, soñemos con la esperanza que nuestro candidato nos puede dar”, añadió Izkia Siches enfatizando que “seguimos en pandemia” y que “los protocolos de pandemia estarán como parte estructural de esta campaña”.

“Debemos avanzar hacia un modelo de Ministerio de Salud que no dependa de los gobiernos de turno. Si somos gobierno, sugeriría empezar a consolidar un modelo sanitario que emule el modelo inglés. Que universaliza el acceso. Un modelo sanitaria que sea transversal. (...) Confío en que el Congreso estará de nuestra parte, de todo el espectro político, porque hablé con todos los candidatos”, recordó Siches sobre las reuniones que sostuvo con cinco de los siete candidatos a La Moneda, antes de la primera vuelta.