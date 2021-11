Boric presenta su programa de gobierno a tres semanas de las elecciones: “Algunos que decían que lo escondíamos (...) Todo lo contrario, decidimos tomar un camino más largo”

A 20 días para las elecciones presidenciales, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó de manera oficial su programa de gobierno. En la exposición, el candidato dio cuenta de los cuatro ejes transversales -descentralización, feminismo, crisis climática y trabajo digno-, además de las cuatro principales reformas estructurales -salud, pensiones, educación y reforma tributaria- que se evidencian de manera detallada en el documento de 227 páginas.

La presentación oficial del programa que reúne las propuestas del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), tuvo sede en Ñuñoa y contó con una apertura conjunta entre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) y Beatriz Sánchez, constituyente del distrito 12, quienes dieron entrada a Boric en medio de cánticos de apoyo.

“Es emocionante, es difícil, hay una sensación de responsabilidad que espero todos compartamos al estar presentando acá este programa de transformación para Chile”, fueron las palabras que dieron inicio a su discurso y que se enmarca en un contexto de múltiples críticas de los otros candidatos por la cercanía a la fecha de los comicios y de los rumores de que las negociaciones con el PC eran las causantes de la tardanza.

“Hay algunos que decían que lo escondíamos (...). Todo lo contario, decidimos tomar un camino más largo“, indicando que eran “conscientes de las críticas que íbamos a recibir de quienes están acostumbrados a hacer permanentemente las cosas de una sola manera”, haciendo referencia a sus contrincantes en la carrera presidencial.

Con respecto a la construcción del documento programático, tildó el proceso como un “proyecto colectivo” que, según indicaron, habría contado con la colaboración de “más de 33.000 personas”, además “de un equipo de personas expertas en la materia”, argumentando que “es importante volver a vincular la academia y la expertise con las luchas sociales”.

“El protagonismo popular en las reformas políticas que estamos impulsando va a ser fundamental”

Dentro de la exposición del programa se dieron cuenta de “cuatro perspectivas transversales” con las que se trabajaron todas las propuestas. Ellas son: descentralización, feminismo, crisis climática y trabajo digno. En esa línea, el candidato expresó que buscan ser el “primer gobierno ecologista de nuestra historia”, asegurando que “no es un capricho, ni una frase, es una necesidad”.

Además, con respecto al empleo indicó que “durante mucho tiempo en Chile se asumió de que los dueños del capital daban trabajo, nosotros tenemos la convicción de que el capital necesita trabajo”. Sobre este punto, valoró el trabajo de la diputada Camila Vallejos (PC) con el proyecto de 40 horas, destacando su presencia en el programa de Apruebo Dignidad.

Finalmente, realizó un resumen de las principales “reformas estructurales” que serían impulsadas si es que gobierna el país. “El protagonismo popular en las reformas políticas que estamos impulsando va a ser fundamental”, afirmó.

Enumeró cuatro: salud, pensiones, educación y reforma tributaria. En la primera destacó las reuniones que tuvieron con el Colegio Médico y con otros gremios de la salud, apuntando a que van a “necesitar su complicidad para empujar esta transformación”. Por otro lado, habló de “pensiones dignas sin AFP”, a través de un “sistema distinto que sea público, sin fines de lucro, que sea autónomo”.

Boric admitió que habrán “resistencias” a este proyecto, pero recalcó “la convicción de que va a ser absolutamente necesario”. Con respecto a educación hizo una revisión de la lucha de la cual él formo parte antes de su carrera política e indicó que “nosotros decimos que todas las familias, independiente de cual sea su opción y su orientación, merecen el mismo respeto y eso en la educación se tiene que ver reflejado”.

Concluyó haciendo mención a la criticada reforma tributaria que se puede presenciar en su programa: “Vamos a necesitar de hartos recursos y la economía no es algo que podamos obviar y de cual uno pueda desentenderse”, comenzó anunciando. Agregó que en esta propuesta se busca ir “de la mano de las pymes” para “recaudar más y mejor” con el fin de “enfrentar las condiciones de desigualdad estructurales que hay en Chile”.

“Es ambiciosa y por eso le hemos dado un plazo más largo, no se puede construir de la noche a la mañana”, agregó.

“No está asegurado quiénes van a estar en la segunda vuelta”

Con respecto a las próximas elecciones y las especulaciones de una posible segunda vuelta con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el abanderado de Apruebo dignidad llamó a “un sentido de urgencia”.

“Esta elección no está ganada, no está asegurado quiénes van a estar en la segunda vuelta. Acá él que se confía, él que peca de arrogancia, él que cree que se la sabe toda, va a perder; no podemos ser aquellos. Preguntémonos con humildad, ante la ciudadanía, por qué alternativas que llaman a retroceder, hoy día están teniendo un arraigo que no podemos despreciar”, afirmó el diputado del Frente Amplio.

Durante las últimas semanas y, sobre la eventualidad de una segunda instancia en la que participen estos dos candidatos -en la línea de las últimas encuestas ciudadanas- se ha generado una amplia discusión política en torno al potenciales apoyo de distintos sectores. Hay quienes se han mostrado seguros, pero otros afirman tener dudas sobre ese escenario.

“No ninguneemos nunca a quienes apoyan a nuestros adversarios, tratemos de entender las razones más profundas de por qué se produce aquello y salgamos a disputar en todas las canchas”, conluyó Boric.