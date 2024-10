Boric reconoce similitud entre proyecto FES con CAE de Piñera y afirma que si hay puntos de encuentro será más fácil aprobarlo

La mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas que han surgido en contra del proyecto que busca ponerle fin al CAE, presentado durante la jornada de ayer por el gobierno.

Dentro de las críticas de parlamentarios expertos y exautoridades, se sumó Magdalena Piñera Morel, quien apuntó a que el proyecto se asemeja al presentado por su padre, el expresidente Sebastián Piñera en 2012.

“Hay que tener más visión de Estado... Y también mas consciencia de la importancia del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años”, posteó en X.

Hija de Sebastián Piñera recordó que hace 12 años su padre presentó un proyecto de fin al CAE.

Bajo este marco, tras ser abordado sobre por la prensa en su llegada a La Moneda sobre esta situación, el Presidente respondió: “Yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro que entre personas que piensan distinto o entre sectores que piensan distinto logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen”.

“Y por lo tanto me cuesta entender que eso se plantee como una crítica. Si hay puntos de encuentro, bienvenido sea. Significa que vamos a tener mayores facilidades en el Parlamento para aprobarlo, uno esperaría que así sea”, agregó el Mandatario.

En esa línea, sostuvo que “al final acá la preocupación respecto de este proyecto en específico son más de un millón doscientas mil familias porque no solamente una persona, son familias que están endeudadas por estudiar. Entonces, a todos quienes dicen que no es prioridad, que todos los alegatos que han salido que son legítimos en una democracia piensen en las familias también”.

“Acá este es un proyecto responsable que como lo ha dicho el ministro Marcel, no importa nuevos recursos del fisco. Ha sido trabajado largamente con diferentes sectores y bueno, es legítimo que hayan críticas, pero yo lo que pido es que cuando haya puntos de encuentro sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso. Yo me alegro de aquello”, cerró Boric.