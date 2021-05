Boric sostiene que no hay “Plan B” en medio de dificultad para recolectar firmas y asegura que “yo no estoy pensando en senaturía”

“Si no logramos juntar las firmas, el Frente Amplio tendrá que decidir qué hacer”, dijo esta mañana el diputado y precandidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, al abordar el proceso para la recolección de firmas para inscribir su candidatura, la cual se ha enfrentado dificultades.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario agregó, en ese sentido, que la determinación tendrá que tomarla el bloque de manera colectiva, pero que “me parece que corresponde hacer todos los esfuerzos para estar en primarias”.

Así, en medio de la incertidumbre, sostuvo que “ahora yo no estoy pensando en senaturía, no estoy en esa lógica. Creo que además, uno no puede estar en la política solo dependiendo de cargos públicos. Creo que es importante seguir estudiando, creo que es importante airearse. No tengo respuesta definitiva, porque son respuestas colectivas, pero no es algo que tenga el Plan B bajo la manga, hoy día estoy concentrado 100% en juntar las firmas”.

Además, manifestó que “sería incoherente de nuestra parte” insistir en ir directo a primarias en el caso de que no se lograra recolectar las firmas necesarias, “como en una suerte de acto personalista de que yo tengo que estar sí o sí”.

El diputado indicó, igualmente, que pese al aumento de los últimos días, aún estiman que les faltan 15 mil firmas. “El viernes más de 10 mil personas se inscribieron en nuestra página, pero no todas esas inscripciones se traducen en firmas porque hay algunas personas que son de regiones que no están legalizadas o están inscritas en otro partido”, dijo.

Respecto de las primarias, el parlamentario añadió que “yo creo que las fuerzas progresistas, las fuerzas del Apruebo, tienen que hacer el esfuerzo por tener candidaturas más representativas”.

“Uno no hace alianzas con quien piensa totalmente igual a uno, si no, uno terminaría haciendo alianzas con el espejo. Con la candidatura de Daniel Jadue tenemos una serie de coincidencias programáticas respecto del futuro de Chile y también tenemos diferencias y se expresarán en las primarias”, expresó.

De todas formas, señaló que espera que la primaria no sea solo con el Partido Comunista: “ojalá que haya también representantes de movimientos sociales, a mí me encantaría que estuviera Paula Narváez (PS), por ejemplo. Yo sé que es difícil, pero esto se va a ver después de los resultados del 15 y 16″.