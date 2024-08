Boric vuelve a la carga sobre necesidad de sumar solidaridad en reforma de pensiones y afirma que “no es un capricho de la izquierda”

Por segunda vez en la jornada de este miércoles el Presidente Gabriel Boric aprovechó una de sus intervenciones en su gira por La Araucanía para insistir en la necesidad de sacar adelante la reforma de pensiones.

En horas de esta tarde, el Mandatario encabezó la inauguración del Centro de Cuidados Comunitarios de Nueva Imperial, que parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”.

En la parte final de su discurso, el Jefe de Estado señaló: “Nos estamos haciendo cargo de la deuda histórica que tiene el país en materia de cuidados, principalmente con las mujeres de nuestra patria”.

Siguiendo con su argumentación, planteó que “estas mujeres, por su trabajo, al no ser reconocido, al no ser remunerado, después van a tener una pensión seguramente miserable que no les va a alcanzar para vivir”.

“Por esas mujeres es importante incorporar solidaridad en la reforma de pensiones. No es un capricho de la izquierda voluntarista. La solidaridad es necesaria para que mujeres que trabajan toda su vida de manera no reconocida, que no son flojas, que no es que no le hayan trabajado un peso a nadie, como muchas veces dicen algunos, sino que trabajaron, pero ese trabajo no fue reconocido, puedan tener derecho a una pensión digna”, enfatizó.

Así mismo, sostuvo que se necesita que toda la sociedad, partiendo por el Estado, y quienes perciben mayores ingresos, “entreguen un poco de esa plusvalía para poder construir una sociedad más justa, más integrada, más cohesionada”, porque “las sociedades cohesionadas son las que pueden surgir”.

“Las (sociedades) que están fracturadas socialmente, en donde la diferencia de clase entre ricos y pobres es demasiado grande, nunca terminan bien”, recalcó.

Más temprano, en una actividad en la comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, donde encabezó la inauguración del Condominio de Viviendas Tuteladas para personas mayores de la comuna, destacó que en esta materia exista una luz de esperanza.

“Afortunadamente, quiero destacar que hay una luz de esperanza porque llegamos a un acuerdo de procedimiento en el Senado que espero se replique también en la Cámara de Diputados en su momento. Y logremos llegar a acuerdos”, expresó.