Boric y FF.AA. en labores de seguridad: “No están entrenadas para ser policías y eso lo sabe todo el espectro político”

Fue al término de la Parada Militar 2024 que el Presidente Gabriel Boric se refirió a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan sumarse al resguardo de seguridad en el país. La idea, en medio de la crisis de seguridad, reflota cada tanto -sobre todo en las filas opositoras- e incluso el despliegue del Ejército ha sido requerido por líderes del propio oficialismo.

El Jefe de Estado respondió a una pregunta que previamente también se le hizo al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, antes de iniciarse el tradicional desfile de las tropas. Iturriaga manifestó que “nosotros cumplimos las misiones constitucionales y todas las que se nos ordenen (...). Lo que tenemos que hacer es si eventualmente esto se resuelve por parte del nivel político, tenemos que prepararnos, equiparnos adecuadamente porque al no ser nuestra tarea fundamental, no tenemos hoy la preparación para ello”, comentó.

En esa misma línea, el general Iturriaga subrayó que “si eso se resuelve, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, a cumplir la ley”.

Al ser consultado por la postura de Iturriaga, el Presidente Gabriel Boric comentó que si bien están cumpliendo una labor en el resguardo de las fronteras, “las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policías y eso lo sabe todo el espectro político”.

“Carabineros tiene la labor policial, el Ejército puede estar de respaldo en algunas ocasiones como lo está haciendo hoy día en la frontera, como lo está haciendo en la Macrozona Sur, pero eso es una excepcionalidad”, añadió.

De todas formas, el Mandatario sí dejó abierta la puerta como ya lo ha hecho en otras ocasiones: “Yo jamás descarto el uso de mis atribuciones constitucionales y siempre vamos a estar atentos a los requisitos”.

Tras el Te Deum Ecuménico del miércoles y las Glorias del Ejército, el debate del feriado de Fiestas Patrias estuvo marcado por la seguridad. Cabe recordar que en la homilía, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali hizo un llamado a un acuerdo nacional por la seguridad.

“Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona o que no lo asaltarán (...). Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso”, afirmó el arzobispo.

Sueldos en Carabineros

Luego de abordar la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad, el Presidente abordó el homicidio de un carabinero en Puente Alto, quien falleció tras ser baleado mientras manejaba un taxi.

“A fines de año vamos a presentar un proyecto de ley que comprometí en la cuenta pública, una asignación de riesgo que, en la práctica, significa aumentar en un sueldo al mes el sueldo de los carabineros”, añadió el Mandatario.

Sobre ese mismo punto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseveró que “no quisiéramos que esta situación ocurriera, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Estamos trabajando en propuestas y proyectos que permitan que los carabineros no tengan que cumplir funciones extraordinarias para poder satisfacer sus necesidades personales y familiares”.

Conducción en Fiestas Patrias

Uno de los momentos que marcó el inicio de la Parada Militar fue cuando el Presidente Gabriel Boric degustó la tradicional chicha en cacho, instancia en que aprovechó de entregar las llaves de su auto, a modo de llamado para evitar la conducción en estado de ebriedad durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Hasta este jueves se han registrado 40 fallecidos por siniestros viales a nivel nacional, por lo que Boric comentó que “voy a insistir hasta el cansancio con esto, porque la irresponsabilidad de quienes manejan con trago o quienes como peatones cruzan por vías no autorizadas también con trago es tremenda, y generan un daño que es permanente a muchas familias”.

“Me ha tocado compartir con familias que han perdido a seres queridos por accidentes viales, por gente irresponsable que se transforman en asesinos. Yo quiero que la gente tome conciencia de eso. Cuando se toman varios vinos, cuando se toman unos pisco sour, unas piscolas o más de una chicha, y después se ponen a manejar, son potenciales asesinos, así de duro”, añadió.

“Por favor, tomemos conciencia de aquello y sigamos celebrando, que sea jueves, viernes, sábado, y que sea con alegría, con la familia, con los amigos, pero con responsabilidad”, cerró el Mandatario.