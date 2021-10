Briones y Desbordes reaparecen en acto de Sichel y candidato ratifica emplazamiento a los partidos: “Aquel que se va a posiciones extremas debe dar explicaciones, nosotros seguimos trabajando”

Las últimas semanas la campaña del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sufrió una baja que se ha visto reflejado en encuestas que lo posicionan en el tercer y cuarto lugar de las preferencias de cara a las presidenciales de 2021; y en descuelgues a su candidatura por parte de militantes de su sector, como el senador Claudio Alvarado y el diputado Cristián Labbé, ambos UDI, en favor de José Antonio Kast.

Un escenario que ha provocado tensión al interior de la coalición, a lo que se sumó las declaraciones de ayer del exministro de Desarrollo Social, con las que emplazó a las colectividades de su pacto: “Quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer: que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar (...) aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra”.

Declaraciones que el exministro de Desarrollo Social ratificó esta mañana en el marco de la presentación de su equipo de economistas y propuestas de reactivación y productividad, así como la reaparición de dos de sus contendores en primarias: Ignacio Briones por Evópoli y Mario Desbordes por RN.

“Lo dije ayer. Cuando uno gana una primaria como independiente, una de las cosas más lindas es que estén personas como Ignacio Briones o Mario Desbordes, y que quienes apoyaron la primaria estén acá. Los que no cumplen la palabra o se van a otras posiciones que les conviene más, no hay que hacerse cargo. Yo estoy más contento con la gente que está”, dijo Sichel ante la prensa.

“No voy a seguir en la pelea chica de quienes intentan justificar lo injustificable, en que un independiente gana una primaria y lo deberían apoyar. Como dijo hoy día Evelyn Matthei, lo natural es que lo apoyen y no dar explicaciones. Aquel que se va a posiciones extremas debe dar explicaciones, nosotros seguimos trabajando”, agregó el exministro.

Destacando las diferencias programáticas tanto como los candidatos de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, como el abanderado de Frente Social Cristiano, Sichel hizo un llamado a “no silenciar el debate”.

“Sí creemos que tenemos diferencias de programa, particularmente con la dupla Boric-Provoste y con el candidato Kast. Es natural que debatamos las diferencias. No es un pecado, por esta idea de la política de silenciar el debate programático cuando es relevante. Tengo diferencia con las tolerancia a las diversidades, a la mirada ambiental, al plan económico. El error de la política es creer que es un juego de ajedrez y no pensar en el futuro de Chile”, concluyó antes de despedirse.

Ignacio Briones, excandidato de Evópoli y exministro de Hacienda, además de respaldar las propuestas en el ámbito económico, destacó que se deben hablar “los temas en serio”.

“Participé con Sebastián Sichel en una primaria que ganó con holgura, y nuestro compromiso fue apoyar al candidato vencedor. Las reglas siempre hay que honrarlas. Por eso estoy aquí. No solo por algo formal, si no también porque el tema me es muy afín, que es la economía, y lo hago con distinguidos colegas, cuyo valor y objetivo es querer aportar a un momento crítico de Chile”, dijo Briones. “No podemos caer en el populismo, las falsas promesas o los escenarios mágicos”.

“No me interesa la pelea chica, porque nos evita hablar de lo temas en serio. ¿Quién habla de pensiones? ¿Y empleo? (...) Yo no voy a hablar de peleas chicas, los partidos tendrán que hablar. Vengo a apoyar al candidato Sichel. Les hago la invitación a ver los programas y ver las promesas que hacen los candidatos”, dijo Briones asegurando que las propuestas de alzas de impuestos o de financiamiento en base al PIB que han planteando candidatos como Boric, no son viables considerando que “se vienen años muy duros”.

Durante la jornada, el candidato Sichel también se reunió con quien fuera su contendor en primarias y excompañero en el gabinete, Mario Desbordes. “Conversamos personalmente con Sebastián, es mi candidato desde el día uno. Tengo comunicación fluida con el comando (...) Sebastián es mi candidato no solo porque ganó la primaria -por supuesto que la palabra importa, todos los que empeñamos la palabra debemos cumplirla, o casi todos por lo que hemos visto los últimos días-; si no también porque Sichel tiene el programa de gobierno que me identifica, y además porque creo que es buen candidato, está preparado y sería un buen Presidente”, dijo Desbordes.

“Esta visita no es novedad. Se da en este contexto, pero siempre lo he apoyado y lo seguiré apoyando. Nunca le voy a creer a la Cadem. En dos semanas esto va cambiar y Sebastián va pasar a segunda vuelta. La gente no quiere polarización, la gente quiere una sociedad más justa y un proyecto de desarrollo para Chile”, dijo destacando que no hablará contra otro candidato, pero que las diferencias programáticas con el candidato Kast son visibles, ejemplificando con puntos como el Ministerio de la Mujer y el Cambio Climático.

“El que se quiera ir con José Antonio Kast que se vaya, que no se complique. Creo que habla mal de él que si apoyaba a Sichel se cambie de caballo. No puedo creer que haya quienes me apoyaban a mí y ahora apoyen a Kast cuando estamos en las antípodas políticas. (…) Necesitamos llegar a segunda vuelta y derrotar a Gabriel Boric”, expresó ratificando su apoyo.

En horas de la mañana, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado expresó: “Nosotros como gobierno por supuesto pertenecemos a una coalición, en este caso cierto Chile Vamos, hoy día Chile Podemos Más, y por supuesto nosotros también somos respetuosos de la institucionalidad”.

En ese sentido, Delgado recordó que se realizó una primaria con un ganador -Sebastián Sichel- y en se sentido “los mismos partidos políticos, todos los presidentes de los partidos (...) todos también han valorado que hay que respetar, justamente, el proceso que se llevó a cabo en su momento con las primarias en donde hubo un ganador y ese es el candidato. Por supuesto, que se debe respetar como conglomerado”.