Presidente de Evópoli reafirma apoyo del partido a Sichel, pero asegura que si J. A. Kast pasa a segunda vuelta votarán por él: “Nunca vamos a apoyar un proyecto comunista”

El presidente de Evópoli, diputado Andrés Molina, reafirmó el apoyo del partido a la candidatura presidencial del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Esto luego del punto de prensa realizado la noche de este martes por el exministro de Desarrollo Social donde pidió a los partidos del bloque dar “libertad de acción” a sus militantes e incluso llamó a las colectividades a que “se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”.

Esto a raíz de los distintos descuelgues que durante los últimos días han existido por parte de parlamentarios y figuras del sector hacia la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Es así como Molina aseguró esta jornada en Radio Pauta que “lo de ayer muestra un mensaje hacia los partidos políticos, donde yo siento que tiene toda la razón. Él ganó una primaria democrática en la que las encuestas lo daban por perdedor”.

En esa misma línea, el timonel planteó que “en el camino se cometieron errores comunicacionales, hay que decirlo, que le trajeron consecuencias. Y por otro lado los partidos comenzaron a desordenarse, y en eso yo excluyo a Evópoli. Hemos sido muy ordenados con él”. Y criticó a parlamentarios “que han venido demostrando hace rato, que están donde calienta el sol”.

Sin embargo, fue enfático en señalar que “estamos convencidos de que el proyecto que hoy encarna Sebastián Sichel es el que le conviene a Chile”.

Consultando, en tanto, sobre si apoyarían a José Antonio Kast en una segunda vuelta, el timonel aseguró que el partido “no se perdería” y sí lo apoyaría.

“¿Por qué no? Nosotros no vamos a apoyar nunca un proyecto comunista, que está en contra de la libertad de las personas. De eso, que no quepa la menor duda. No tengo absolutamente ninguna duda de que si llega a pasar José Antonio Kast a la segunda vuelta, Evópoli va a votar por Kast”, afirmó tajante.

Y concluyó con que “son temas que los vamos a discutir, ojalá tengamos espacio para un consejo. Pero, entre un proyecto comunista como el de Boric, donde claramente desde el programa económico no tiene ningún sustento, y el de José Antonio Kast, nosotros no nos vamos a perder”.