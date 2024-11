“Buena señal de abertura”: diputado Ibáñez destaca nuevo cargo de Leitao en la Subsecretaría de Prevención del Delito

La mañana de este miércoles, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado frenteamplista Diego Ibáñez, destacó la decisión del Ejecutivo de nombrar a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, al mando de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Si es que ese va a ser un cambio que va a significar un fortalecimiento de la agenda de seguridad, bienvenido sea. Yo creo que todos quienes conocemos, cómo trabaja en su periodo de alcaldesa sabemos que es una persona muy rigurosa, disciplinada. Bienvenida sea ella al equipo del Ministerio del Interior para fortalecer el trabajo”.

En esa línea, valoró que es una figura que viene del “mundo fuera del oficialismo, y creo que es una buena señal de abertura”.

En el programa también se refirió al apoyo oficialista a la candidatura independiente de Claudio Orrego por la reelección a la Gobernación de la Región Metropolitana, quien se enfrente a Francisco Orrego.

“Yo creo que Pancho Orrego es lo mismo que Pancho Malo. Al final, detrás de un discurso estridente no hay nada más que la defensa de los intereses de los más privilegiados del país, cuando él está en contra de una reforma de pensiones que va a mejorar la vida de las cuidadoras, y él está en contra de aquello, me parece que Pancho Orrego no representa más nada más que la defensa de los intereses de los más privilegiados de Santiago”.