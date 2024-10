“Buscan amordazar a quienes denunciamos la corrupción”: la dura respuesta de los diputados que la defensa de Vivanco busca inhabilitar

Este viernes, la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó su defensa ante las dos acusaciones constitucionales revisadas en la Cámara Baja, una ingresada por Chile Vamos y la segunda por las bancadas oficialistas más la Democracia Cristiana.

La exvocera del máximo tribunal está bajo la indagación de los parlamentarios por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con Luis Hermosilla, recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.

La contraargumentación de Vivanco apunta principalmente a la improcedencia del libelo por falta de requisitos formales, con esto buscarán declarar inadmisible la acción.

No solo eso, el abogado Juan Carlos Manríquez aseguró durante la jornada que buscará inhabilitar a 62 diputados “tanto de la votación como incluso respecto de las comisiones”.

Posterior al anuncio de Manríquez, varios diputados que salen mencionados en esa lista han manifestado sus reparos al respecto.

Una de ellas, es la diputada Carmen Hertz (PC), quien posteó en su cuenta de X lo siguiente: “Me enteré por la prensa que el abogado de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, ante la acusación constitucional formulada en su contra por múltiples y notables abandono de deberes pretende “inhabilitar” a un listado de diputados que habríamos opinado sobre los actos de la acusada, ignorancia supina de qué significa el proceso de la acusación constitucional, no estaría demás una lectura de la Constitución política del Estado y ley orgánica del congreso nacional para no hacer el ridículo de manera tan ostentosa (no somos jurado)”.

Desde el PS, el jefe de bancada de esa colectividad, Daniel Melo, sostuvo que la defensa de Vivanco “está equivocada si cree que puede inhabilitar a 62 diputados para así zafar de los graves hechos que fundan la acusación constitucional en su contra. Nosotros como Cámara de Diputados no establecemos juicios de culpabilidad, sino que de admisibilidad. Es el Senado el que tiene la última palabra”.

Asimismo, su par Daniel Manouchehri dijo: “La ministra Vivanco pretende inhabilitarnos de la votación de la acusación constitucional. Lo primero es que sus muy bien pagados abogados deberían leer la ley, ya que quienes se deben inhabilitar en estos casos son los senadores, no los diputados. Pero además, si hemos promovido una acusación constitucional, es porque tenemos la convicción de su responsabilidad y que es alguien que debe salir del poder judicial. No, señora Vivanco, no nos vamos a inhabilitar, porque tenemos un mandato popular de representar a la gente y vamos a cumplir ese mandato”.

Por su parte, el independiente cupo PPD Jaime Araya señaló que es insólito el planteamiento de la defensa de la señora Vivanco, toda vez que, si siguiéramos ese razonamiento, significaría que cada vez que los diputados firman una acusación constitucional, quedarían inhabilitados de pronunciarse sobre la misma. En la acusación constitucional, en el texto, precisamente, están contenidos los hechos y las opiniones que tenemos respecto a lo que ella hizo, independientemente que me parece que es, francamente, buscar amordazar a quienes denunciamos la corrupción. Me parece que estas son amenazas, nuevamente de quienes están involucrados en hechos que son absolutamente reprochables”.

En esa misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) comentó: “No puedo hacer más que sentir sorpresa porque la defensa de Ángela Vivanco pretenda que se inhabiliten 62 diputados, entre ellos yo, por hacer comentarios en redes sociales. Es preocupante la distorsión del concepto de justicia que también se alude en el texto, pero más grave es que pretendan coartar nuestra labor democrática”.