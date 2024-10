Cámara de Diputados analiza AC contra Matus y escucha argumentos de la defensa

Pasadas las 10.00 de la mañana de este martes, la Cámara de Diputados comenzó una nueva sesión para analizar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

Matus está bajo la lupa de los legisladores luego de que se dieran a conocer conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, pese a que había negado tener chats con el penalista. El escrito reúne tres acápites que se concentran en sus inhabilidades con Hermosilla y Andrés Chadwick, falta de veracidad y pérdida de imparcialidad.

Iniciada la sesión, se le dio la palabra al acusado para informar si su defensa haría uso de la cuestión previa, lo que fue denegado por Matus. Por lo que, el diputado Eric Aedo (DC), uno de los impulsores de la ofensiva, dio cuenta del libelo.

“El señor Matus decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación, es decir, con publicidad. Dijo explícitamente que no había comunicaciones en WhatsApp con el señor Hermosilla”, sostuvo el segundo vicepresidente de la Cámara.

“Honorables, le dijo a la prensa que no iban a encontrar esos chats porque no existían. Pasaron meses para que el señor Matus, en el ejercicio de su cargo, dijera la verdad, pero no fue una verdad por convicción, sino más bien se trató de una verdad obligada”, agregó.

Luego, fue turno de la defensa exponer sus argumentos. “Aquí, señores parlamentarios y parlamentarias, lo que está sucediendo es un horror de situaciones silenciadas, algunas, mal dichas, otras pésimamente construidas en lo que se refiere a lo que es la acusación constitucional en sí mismo”, dijo el abogado Luciano Fouillioux.

Valparaiso, 15 de octubre 2024. El juez de la corte suprema Jean Pierre Matus junto al abogado Luciano Fouillioux durante la acusacion constitucinal en su contra discutida en la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile

“Esto porque antes de entrar a las aceleraciones hechas por el señor diputado Aedo, quiero decir y recordarles, y todos ustedes lo saben, que este informe fue evacuado por la comisión encargada en el día de ayer a ustedes, para dar cuenta de esta audiencia, comisión presidida por el honorable diputado Moreira, e integrada por otros cuatro diputados. Esta comisión, señores parlamentarios, rechazó la acusación”, agregó.

En esa línea, aseguró que “el ministro Matus no ha mentido públicamente (...) El ministro Matus no tuvo relación, que no fuera profesional, por supuesto, en su momento, con el colega abogado Luis Hermosilla, y esa relación profesional, la tuvo a propósito de que se le contrató como abogado particular, no siendo ministro, para asesorar al abogado Hermosilla con argumentos que le permitieran de mejor manera”, agregó.