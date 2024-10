Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Matus rechaza procedencia del libelo y despacha informe a Sala

La jornada de este lunes, nuevamente sesionó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, impulsada por la DC y el oficialismo. Esta vez para escuchar a su defensa y luego proceder a votar el libelo y despacharlo a la Sala de la Cámara de Diputados.

Matus está bajo la lupa de los legisladores luego de que se dieran a conocer conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, pese a que había negado comunicación alguna con el penalista. El escrito reúne tres acápites que se concentran en sus inhabilidades con Hermosilla y Andrés Chadwick, falta de veracidad y perdida de imparcialidad.

Bajo este marco, posterior a escuchar la exposición del abogado defensor de Matus, Luciano Fouillioux, la comisión procedió a votar.

Así las cosas, con 2 votos a favor y 3 votos en contra, la comisión recomienda rechazar la ofensiva Cabe recordar que esta es una recomendación no vinculante con el Pleno de la Cámara, el cual analizará el libelo a partir de las 10.00 de la mañana, para luego votarlo.

“Él no ha mentido”

Antes de la votación, el grupo de parlamentarios escuchó con atención a la defensa de Matus. Allí, el abogado que no harán uso de la cuestión previa, sino que irán directamente a analizar el fondo de la acusación, con miras de facilitar los tiempos del procedimiento.

Durante su exposición frente a los diputados de la comisión, el abogado deslizó los argumentos de su defensa. Bajo este marco, planteó que aquí se trae a colación “un error, y yo no tengo por qué decir que no es un error, lo hemos dicho siempre. Porque cuando empezaron a aparecer estos famosos chat del famoso caso Audio, se le preguntó su relación con el colega Hermosilla, y él siempre dijo haber tenido una relación profesional toda la vida y se le preguntó sobre chat con el colega Hermosilla, y él dijo no tenerlo, no recordar tenerlo”.

“Esto fue al comienzo de marzo de este año, y cuando mis amigos de Ciper presentaron que efectivamente existían estos chat, él los buscó y no los encontró, y como no los encontró, pidió que se los buscara a alguien y se los entregaron e inmediatamente el ministro Matus hace una aclaración sobre el acto. Reconoce inmediatamente y da una explicación, y la explicación a pesar de que para algunos parece irrisoria, y que les juro que no lo es, es que no estaban en su teléfono, como en el caso mío y de mucha gente, digamos, se van borrando con el tiempo, pero las reconoció en forma inmediata. Él no ha mentido, él no ha estado en el ánimo de mentir”, agregó.