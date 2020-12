Cámara de Diputados aprueba en general proyecto de ley de eutanasia

Este jueves, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general por 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones el proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que busca permitir a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir.

La iniciativa contó con respaldos de legisladores de Chile Vamos como los legisladores de Evópoli Francisco Undurraga y Sebastián Keitel y de Renovación Nacional Sebastián Torrealba, Andrés Celis y Andrés Longton.

Por haber sido objetivo de indicaciones, el proyecto volverá a la Comisión de Salud para su discusión en particular. El presidente de la instancia, el legislador Andrés Celis (PPD), anunció que será puesto en tabla el próximo martes para su discusión.

En tanto, se rechazó por falta de quórum, el artículo que autorizaba que mayores de 14 años y menores de 16 años pudieran solicitar asistencia médica para terminar con su vida. La norma requería 89 votos pero sólo obtuvo 74 a favor.

El proyecto chileno se discutió y votó el mismo día en que en que la Cámara de Diputados de España se aprobó la ley de Eutanasia. Así, este país se encamina a ser el sexto en el mundo en contar con una legislación que regule esta materia. Ahora, la iniciativa deberá ser revisada en el Senado donde se espera que sea aprobada sin inconvenientes.

Reacciones

A la salida de la sesión -que estuvo marcada por las intervenciones de un gran número de parlamentarios que quisieron expresar su opinión- el diputado Vlado Mirosevic (PL), uno de los impulsores de este proyecto valoró el respaldo “de una mayoría que se construyó porque hay una mayoría en la calle, una mayoría ciudadana, que cree en la idea de que frente a la muerte, frente al sufrimiento extremo, la libertad individual debe estar por sobre una ley actual que te obliga a sufrir”.

“Es un triunfo del Estado laico, un triunfo de las libertades y es un triunfo de la tolerancia”, agregó Mirosevic, quien destacó que las creencias personales quedaran en la “esfera personal”.

Sobre este tema, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba -quien también votó a favor de la iniciativa y se mostró partidario de legislar la eutanasia- realizó un llamado al gobierno para que ponga “discusión inmediata” al proyecto de cuidados paliativos. “Creemos que no puede haber eutanasia si no hay cuidados paliativos (...) El Estado tiene que garantizarlos para que las personas puedan tomar una decisión libre”, expresó.

En tanto, el diputado Leonidas Romero (RN), uno de los detractores del proyecto, sostuvo que éste atenta contra la libertad “porque no garantiza las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de la autonomía del paciente”. “La vida no es un bien de consumo, este proyecto revela un estado de nuestra sociedad que no es sano (...), no aprecia la vida como un don sagrado (...) Dios, es el dios de la vida”, agregó.

En esta línea, el legislador Sergio Bobadilla (UDI) acusó que esta iniciativa “busca la solución fácil para terminar con la vida de seres humanos que sufren”. “La izquierda está avanzando de manera persistente en una cultura de la muerte y nuestro sector, por complejos o falta de personalidad política, está silente”, reclamó.