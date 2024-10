Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional contra ministra Carolina Tohá

Tras una extensa jornada, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, la cual fue impulsada por la bancada del Partido Republicano.

Con 67 a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, la ofensiva republicana fue desechada.

Con el libelo acusatorio, la tienda presidida por Arturo Squella busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Cruce entre la defensa de Tohá y jefe de bancada de republicanos

La sesión, como era de esperar, no estuvo exenta de polémicas. Y es que se presenciaron varias situaciones de tensión durante la instancia, de inicio a fin.

Luego de que la secretaria de Estado diera a conocer que su defensa no invocaría la cuestión previa, la Cámara procedió a revisar el fondo del libelo acusatorio. Fue allí cuando el jefe de la bancada de republicanos, el diputado Luis Fernando Sánchez, expuso la acusación constitucional contra la titular de Interior.

Allí, además de exponer sus argumentos del libelo, criticó el desarrolló de la comisión revisora de este libelo, que en su mayoría estaba integrada por representantes oficialistas. Sánchez acusó que los diputados actuaron con mucha celeridad en dicha instancia.

El abogado Juan Ignacio Piña, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

Y es que, el libelo alcanzó a estar solo una jornada en la comisión, luego de una larga sesión en donde se citaron a más de 15 expositores propuestos por la bancada republicana, de los cuales al menos cuatro se presentaron en la instancia, entre ellos el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sus dichos fueron respondidos más tarde por el abogado defensor de Tohá, Juan Ignacio Piña, quien señaló: “Me parece que son unas discrepancias perfectamente atendibles y por lo tanto ni siquiera es relevante la opinión que yo tenga respecto de quién tiene la razón. El asunto es que en este momento estamos discutiendo respecto de una acusación constitucional y esa discrepancia, a pesar del llamado que hacía el diputado Sánchez, no puede ser un factor relevante en sus decisiones”.

No solo eso, Piña apuntó a que los acusadores “probablemente” los han querido llevar a “la inhabilitación de un personero de gobierno con proyección política evidente. Eso es lo que cualquier chileno leería si nosotros entráramos en esta discusión. Porque probablemente es a donde nos han querido llevar. Y en eso no vamos a caer”.

Junto con ello, citó al general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien recientemente explicitó su completo respaldo a la ministra Tohá durante la sesión de la comisión revisora del libelo.

El tenso momento que protagonizaron Marisela Santibáñez y José Carlos Meza

Durante el momento en que las bancadas podían pedir la palabra para dar su postura frente al libelo acusatorio, se presenció un tenso momento protagonizado por el diputado republicano José Carlos Meza y su par Marisela Santibáñez (Independiente).

La situación se provocó luego de que el republicano relatara una situación personal, que se resume en que su padre tras ser operado por una enfermedad, sufrió la amputación de sus piernas. Luego de narrar el hecho, Meza hizo un llamado a hacerse responsable de sus votos”, y le dijo a sus pares “son unos inmorales”.

Fue la última frase, que generó la inmediata respuesta de la diputada Marisela Santibáñez, quien tomó la palabra, se puso de pie y evidentemente afectada señaló: “Yo a usted, presidente, a través de suyo, presidente, no le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral, diputado, míreme la cara, a través de suyo, presidente. Diputado, míreme la cara porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral”.