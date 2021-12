Camila Vallejo: “Los apoyos de Lagos y Bachelet evidentemente son bienvenidos (...) a pesar de las críticas que tenemos y queremos remediar respecto de algunas políticas públicas”

Cuatro días restan para los comicios del 19 de diciembre que determinarán al próximo Presidente de Chile, y solo dos para hacer campaña según lo estipulado legalmente.

Fue en este contexto que la exPresidenta, que actualmente se desempeña como Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, ayer manifestó por medio de un video su voto en favor de Gabriel Boric.

“No da lo mismo entonces por qué candidato se vota, por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, dijo Bachelet haciendo un llamado “a todos mis compatriotas a que asistan a votar, que asistan a votar tranquilamente respetando a los que piensa diferente”.

Deliberación antecedida por un reservado encuentro entre la exMandataria y el diputado por Magallanes, las que generaron molestia en el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, así como al interior de Chile Vamos. De hecho, un grupo de parlamentarios oficialistas envió una carta a António Guterres, pidiendo que la Alta Comisionada se reúna también con José Antonio Kast, e incluso con algunos diputados exigiendo que deje el cargo en la ONU.

“No tenemos comentario al respecto”, dijo la vocera adjunta de la Secretaría General de la ONU, Florencia Soto Nino-Martínez, declaración emitida minutos después que las palabras desde el despacho de António Guterres: “No comenta sobre la política interna de los países”.

Al respecto, la diputada del PC y una de las voceras del comando de Gabriel Boric, Camila Vallejo, fue consultada en entrevista con Radio Universo respecto al respaldo explícito recibido tanto por Bachelet, como por el exPresidente Ricardo Lagos apenas unos días después de la primera vuelta presidencial.

“Nosotros tenemos y hemos tenido diferencias con estas presidencias. Yo fui parte del último gobierno de Michelle Bachelet, no así Gabriel Boric, y aún así tuvimos algunas dificultades para empujar el 100% de las reformas, pero más allá de mi situación particular como militante, Gabriel ha expresado sus diferencias y críticas. Sin embargo, hay cuestiones más relevantes en estos momentos”, dijo la diputada comunista.

“Hay momentos en la vida y en la historia, en que tienes que tomar una posición. Cuando tienes al frente a un candidato con adherentes que llegan a cuestionar el derecho a voto de las mujeres, que tienen pronunciamientos negacionistas, que avalan el genocidio, que hablan de dictadura gay, o de dictadura sanitaria o que hablan en su programa de tener persecución política o secuestro en los hogares más allá de la ley, o generar Estado de Sitio casi permanente para tener a las fuerzas de orden y seguridad para que tengan atribuciones permanentes o como parte del Comité Político al estilo Bolsonaro; Ante esa situación (...) evidentemente es bienvenido que las y los demócratas apoyen a Gabriel Boric”, añadió Vallejo.

“A pesar de las críticas que nosotros hacemos y queremos remediar respecto de algunas políticas públicas de Lagos por ejemplo, como el CAE, ante lo cual yo creo que él mismo ha hecho una reflexión al respecto, o el lucro en la educación; también creo que tenemos profundas coincidencias en hacer una reforma de pensiones, crear un sistema nacional de cuidados, al estilo de Chile Crece Contigo ampliado, que inició Michelle Bachelet. Entonces no es un apoyo contradictorio”, agregó la diputada.

“Tal como ha demostrado Gabriel dialogando y llegando a acuerdo, hay que aceptar estos respaldos desinteresados para la defensa de la democracia y para permitir a Chile cuidar el camino a la nueva Constitución y transformaciones que el país demanda hace décadas”, concluyó al respecto.

Otro tema que se ha tomado la agenda esta semana, fue la multa de $3,7 millones emitida por la Seremi de Salud contra el candidato Boric, tras una investigación de la autoridad que determinó que hubo incumplimiento de normas sanitarias durante el lanzamiento de campaña.

Una sanción que Vallejo calificó como intervencionismo por parte del Ejecutivo. “Me parece un intervencionismo electoral de este gobierno de manera brutal, porque los mismos funcionarios de la Seremi de Salud habían destacado que, a pesar de la magnitud del evento, hubo solo un contagiado y todos lo contactos estrechos estuvieron sin problemas”, dijo la parlamentaria del PC.

“Ya sabemos que la Seremi depende del gobierno y de una Seremi sumamente forzada en ese punto de prensa para perjudicar a un candidato a días de la elección electoral. Entonces ya es el colmo, los niveles de intervención del gobierno que ahora acusan a Michelle Bachelet de intervencionismo, cuando ejerce su ciudadania simplemente, es de un doble estándar que no sé si me sorprende, pero me colma”, declaró en esta materia.