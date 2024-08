Canciller dice no entender las “dudas” del PC tras declaraciones de Boric sobre régimen de Maduro

La mañana de este viernes el ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.) Alberto van Klaveren, se refirió a las declaraciones que emitió ayer el Presiente Gabriel Boric sobre Venezuela, en las que calificó al régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura que falsea elecciones”, y donde acusó un “falso triunfo autoproclamado”.

Las declaraciones del Mandatario fueron respaldadas por la mayoría del oficialismo y la oposición. El Partido Comunista (PC) también se pronunció sobre el tema, a través de su presidente, Lautaro Carmona, sin embargo, no fijaron una postura.

“Estamos hablando de un tema muy serio y nosotros vamos a intercambiar y a expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión. Por ahora estamos en otro tema, estamos preocupados de la situación de Luis Hermosilla”, dijo Carmona escuetamente ayer, a las afueras de la sede comunista, al ser consultado al respecto.

En ese escenario, en conversación con Radio ADN, el ministro fue consultado respecto a si pierde fuerza la postura del gobierno cuando un partido oficialista no se alinea. Al respecto, el canciller respondió que “no, en lo más mínimo”.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, la política exterior la define el Presidente de la República, la implementa a través de la Cancillería, es el Ejecutivo el que define la política exterior, más allá de los matices o dudas o posiciones que puedan tener los partidos que integran a la coalición de gobierno, que por lo demás es muy amplia”, indicó.

Junto con ello, fue consultado por si “entiende las dudas del Partido Comunista”. Frente a ello, señaló: “No, yo la verdad es que no las entiendo, no las entiendo, pero le corresponde al Partido Comunista aclararlas”. No obstante, recalcó que esto “no afecta la conducción de la política exterior”.

Relaciones con Venezuela

En el mismo espacio radial, el canciller fue consultado respecto a cuál es el paso siguiente que dará el Ejecutivo en términos de relaciones bilaterales con Venezuela.

En ese sentido, Van Klaveren, afirmó que desde la cartera se están “concertando con otros países justamente tratando de impulsar un proceso de transición, tratando de presionar también al gobierno venezolano”.

Sobre las “presiones” que señaló, ahondó en que éstas serían “a través de la acción política, como se hace a nivel de relaciones internacionales, es decir, denunciando las situaciones en los foros internacionales, obviamente suscribiendo declaraciones y estando en contacto con todos los países de nuestra región. No solamente con aquellos que han denunciado esto, sino que también obviamente con Brasil, con Colombia, que han intentado esfuerzos de mediación que nosotros valoramos, pero que sabemos que no están produciendo los resultados esperados”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro no descartó alguna “acción colectiva” con países de la región, que se efectúe antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. “Sobre todo en términos de declaraciones y no descartamos que haya alguna reunión para tratar el tema”, sostuvo.