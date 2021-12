Candidatos cierran sus campañas con declaraciones cruzadas y masivas actividades en Santiago

Hasta horas antes que se conociera el fallecimiento de la viuda del general (R) Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, y el impacto que este hecho podría tener en ambas candidaturas (ver nota relacionada), las principales protagonistas del último día de campaña de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) habían sido las pymes.

Pasado el mediodía de ayer, el abanderado de derecha se reunió con representantes de los distintos gremios de las pequeñas y medianas empresas -Multigremial, Asech y Conapyme- y emprendedores, a quienes les dijo que “vamos a ser el gobierno de las pymes, pero vamos a ser de verdad el gobierno de las pymes, esto no es mentira (…) Yo puedo avalar esto, porque provengo de una familia de emprendedores”, relató. Asimismo, Kast sostuvo que “los vamos a proteger de los abusos del Estado y del abuso de los grandes”. Y como ha sido la tónica en estos últimos días, el exdiputado volvió a emplazar a su contendor, diciendo que “más impuestos ahogan a las pymes. Por eso, le pido a Gabriel que hable con la verdad y que no siga vendiendo humo”.

Poco después, en tanto, el abanderado de Apruebo Dignidad recibió el respaldo de más de 80 presidentes y directores de agrupaciones vinculadas al mismo sector productivo. En un documento titulado “Declaración Mipymes por Gabriel Boric”, los firmantes expresaron que el programa del frenteamplista “es claro en poner al centro a las Mipymes y fomentar el emprendimiento”, detallando una serie de propuestas incluidas en su programa de gobierno. Asimismo, remarcaron que Boric “ha sido enfático en señalar que las reformas laborales y la reforma tributaria se harán de forma gradual, de manera tal de que las empresas puedan ajustar sus estructuras productivas y tengan apoyos desde el Estado para la transición”.

Más temprano, los candidatos que se enfrentarán este domingo por el sillón presidencial tuvieron diversas actividades. Mientras Boric tuvo un primer cierre de campaña en la Plaza Bernardo O´Higgins de Puente Alto, donde estuvo acompañado de la jefa de su comando, Izkia Siches, Kast participó en el primer panel de la Iberocumbre 2021, titulado “Desafíos constituyentes para América Latina”.

Empate técnico genera declaraciones cruzadas

Ante el escenario de “empate técnico” que ambos comandos prevén para este domingo, los contendores por La Moneda se enfrentaron ayer respecto de la forma en que se dilucidará el resultado de la segunda vuelta.

El primero en abordar este tema había sido el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien planteó el miércoles en una entrevista radial la posibilidad de que la elección “no se resuelva el domingo, que esto pueda ir a los tribunales electorales”.

En ese contexto, Kast -en diálogo con el matinal Buenos Días a Todos, de TVN- detalló que “más que fraude, puede haber errores. Y un voto por mesa puede cambiar el destino de la elección. En Chile tenemos 45 mil mesas. Un voto por mesa puede hacer que gane uno u otro. Entonces, lo que yo creo es que, si la diferencia fuera estrecha, así de 45 mil votos, tenemos que esperar el recuento que se hace en los colegios escrutadores al día siguiente, porque aparecen errores, alguien digita mal, pone un número más, de repente hay mesas que aparecen en cero. Hay contradicciones”.

La respuesta de Boric no tardó. En el matinal Tu día, de Canal 13, el frenteamplista aseguró: “Yo confío no solo en la sabiduría de los chilenos, si no también de las instituciones, y a diferencia de lo que está haciendo la campaña de Kast, yo no voy a poner en duda, bajo ningún punto de vista, el resultado de las elecciones. Así que cuenten con nosotros de que vamos a respetar 100% el resultado de lo que decida Chile”.

Actos masivos

Las principales actividades del día, en todo caso, estaban planificadas para la tarde de ayer, donde ambos presidenciables encabezaron masivos actos.

La cita del candidato del Frente Amplio y el PC había sido convocada a las 18 horas en el Parque Almagro, en la comuna de Santiago, hasta donde llegaron miles de adherentes para participar del evento cultural que tuvo presentaciones de Los Vásquez, Ana Tijoux, Chancho en Piedra, Gepe, MC Millaray, Illapu, Claudio Narea y Natalia Valdebenito, además de la presencia de un grupo de actores que oficiaron como animadores.

Minutos antes de las 20.00 horas, Gabriel Boric subió al escenario. Acompañado de familiares y su equipo, reiteró algunas medidas de su programa de gobierno como el copago 0 para tratamientos del cáncer en la salud pública y las reformas al sistema previsional. “En nuestro gobierno vamos a empezar un cambio sustantivo en el sistema de pensiones chileno, que va a entregar pensiones dignas a nuestras personas mayores, sin AFP. ¡No más AFP!”, señaló enérgico.

Por otra parte, dijo que en su eventual gobierno “avanzaremos para realizar un país plurinacional de la mano con la Convención y el proceso Constituyente, convocando al diálogo a todos ellos (pueblo originarios) no solo una vez, sino siempre. Y que lo sepan, vamos a defender el proceso constituyente que tanto nos contó lograr”.

En un discurso que fue interrumpido varias ocasiones para solicitar ayuda a personas del público desmayadas o sofocadas, Boric también apuntó contra su contrincante. “Es duro ver la campaña del candidato del gobierno generando aún más miedo y aún más terror. Es igual a la campaña del Sí a Pinochet, es calcada. Nuestra campaña no es de miedo, es de esperanza y de soluciones concretas (...) Nuestro camino es la paz para reencontrarnos con Chile. Necesitamos justicia social y no de violencia. No hay fórmula más clara para la inestabilidad que dejar todo como está, que es lo que en definitiva propone José Antonio Kast”, acusó.

“Más allá de que tengo 35 años, me siento parte de una posta histórica. Somos una generación que aprende de quienes estuvieron antes y nos unimos para derrotar la dictadura, para democratizar Chile, para tener una nueva Constitución, y ahora nos vamos a unir también para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo, y para instalar la esperanza en Chile. Este domingo ganamos la segunda vuelta, un abrazo gigante”, concluyó el abanderado de Apruebo Dignidad, para después hacer un llamado a los asistentes a que volvieran a sus casas “tranquilos, sin caer en provocaciones”.

En paralelo, en la comuna de Las Condes, el Parque Araucano recibía a los votantes de Kast en la que llamaron “La Fiesta de Chile”, actividad que se replicaría de manera simultánea en 18 cierres a nivel regional. Entre los convocados a animar a los participantes estuvieron los grupos Frontiers, Los Charros y Pachuco y la Cubanacán.

Después de ser presentado por su hija Josefina, José Antonio Kast apareció pasadas las 21.30 horas en el escenario junto a su esposa, María Pía Adriasola, para luego presentar y agradecer a mujeres que trabajaron en su equipo, como Paula Daza, Evelyn Matthei, Marcela Sabat y Macarena Santelices, entre otras.

En su discurso, dijo tener “un corazón enorme, patriota, chileno, que es capaz de superar todas las dificultades para volver a recuperar la paz, el orden, el estado de derecho, y sobre todo la dignidad en la vida de las personas. Porque la dignidad es lo que nos falta, pero la verdadera (...) Algunos quieren llevar la intolerancia y la violencia a decirnos lo que es la dignidad. Esa es una falsa dignidad”.

También, en su alocución hizo una reflexión sobre su contendor, Gabriel Boric, quien según él, no es una “mala persona, pero tiene malas ideas y mala compañía”.

“Y ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile, es el mismo que no quería sancionar a los que agredían a bomberos, es el mismo que se junto con un asesino terrorista que asesino a un senador en ejercicio, a Jaime Guzman (...) La noticia falsa es usted señor Boric. Nosotros hablamos con la verdad, miramos de frente, no cambiamos nuestras convicciones”, sentenció el abanderado del Frente Social Cristiano.