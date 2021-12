Boric sobre balotaje: “Confío en la sabiduría de los chilenos y en las instituciones. A diferencia de Kast, no voy a poner en duda el resultado de las elecciones”

Este jueves, a solo tres días de las elecciones, la jornada está marcada por las actividades de cierre de campaña, según lo estipulado legalmente. Con shows musicales, actuaciones de humoristas y visitas en terreno, tanto Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) como José Antonio Kast (Republicanos), se preparan para el balotaje de este domingo 19 de diciembre.

Sin embargo, uno de los aspectos que se han tomado la agenda del día, guardan relación con los resultados del conteo del votos. Esto, a raíz de las declaraciones emitidas esta mañana por el candidato y exparlamentario Kast en conversación con TVN.

“Más que fraude, pueden haber errores. Y un voto por mesa puede cambiar el destino de la elección. En Chile tenemos 45 mil mesas. Un voto por mesa puede hacer que gane uno u otro. Entonces, lo que yo creo es que si la diferencia fuera estrecha, así de 45 mil votos, tenemos que esperar el recuento que se hace en los colegios escrutadores al día siguiente, porque aparecen errores, alguien digita mal, pone un número más, de repente hay mesas que aparecen en cero. Hay contradicciones”, aseguró el fundador del Partido Republicano en diálogo con el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Frases que no dejaron indiferente a su rival político, el diputado por Magallanes, Gabriel Boric. “Creo efectivamente que esta elección va a ser estrecha, y por lo tanto, hago un llamado a todos quienes creen en nuestro proyecto y quienes se han motivado con esta esperanza de poder construir un Chile más digno para todos y todas, que convenzan a sus amigos, vecinos y familiares”, comenzó el parlamentario y aspirante a La Moneda en entrevista con el Matinal Tú Día de Canal 13.

“Pero quiero decir algo muy claro: yo confío no solo en la sabiduría de los chilenos, si no también de las instituciones, y a diferencia de lo que está haciendo la campaña de Kast, yo no voy a poner en duda, bajo ningún punto de vista, el resultado de las elecciones. Así que cuenten con nosotros de que vamos a respetar 100% el resultado de lo que decida Chile”, dijo Boric.

Consultado por la eventualidad de que la diferencia entre ambos sea muy acotada y efectivamente se defina por el Tricel, Boric reiteró su confianza en las instituciones y llamó a sus adherentes a inscribirse como apoderados de mesa.

“Vamos a tener apoderados, y por cierto hago un llamado a nuestros adherentes a que se inscriban como apoderados para defender nuestros votos, pero instalar la duda ante la legitimidad de la elección antes que suceda, es la receta clásica de la ultra derecha. Están siguiendo ‘calcadita’ la técnica de Trump. Nosotros no vamos en esa línea, confío en las instituciones y en el pueblo de Chile”, concluyó Boric.