Cariola respalda a Hassler en caso Sierra Bella :“No tenemos ninguna duda de la probidad y transparencia con la que ha actuado”

Desde la sede el municipio, acompañada por vecinos, concejalas de su sector y diputadas de su partido, la alcaldesa Irací Hassler se refirió esta mañana al informe de la Contraloría General de la República en el que se acusa un “precio injustificado” en la compra de la exclínica Sierra Bella y que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”.

La jefa comunal aseguró que “la decisión e instrucción del municipio fue acatar el dictamen de Contraloría y eso fue realizado porque no existió un avance en el proceso de compra”, asimismo reiteró que no existió ningún gasto público en el proceso.

La diputada del PC, Karol Cariola -quien acompañó a la alcaldesa en su declaración- recalcó que Hassler “fue muy clara en entregar todos los antecedentes” y añadió que cuando “la Contraloría instruyó que tenía que frenarse el proceso de compra la alcaldesa lo frenó y se llevo adelante la investigación”.

“Lo que hayan hecho las partes privadas no puede ser responsabilidad del municipio”, sostuvo Cariola y recalcó que la aprobación de la compra tuvo “votos incluso de concejales de oposición”.

Además, se refirió a las críticas de sectores de oposición quienes acusan eventual abandono de deberes por parte de la alcaldesa y desde Republicanos solicitaron su formalización en Fiscalía por el caso Sierra Bella.

“Acá la intencionalidad de algunos sectores de tratar de construir un manto de dudas frente a la probidad, frente al acto de transparencia que ha hecho la alcaldesa de Santiago me parece que es de muy mala intención y que no corresponde”, dijo la diputada. En la misma línea, agregó que a “ellos les interesa que una alcaldesa con la que no comparten posición política se vaya”.

Por último, reiteró su respaldo a la jefa comunal. “No tenemos ninguna duda de la probidad y transparencia con la que la alcaldesa Irací Hassler ha actuado (...), el municipio actuó en transparencia”.