Carmen Frei envía mensaje a quienes piden “replantear” candidatura de Provoste: “Las cosas se están haciendo bien y si quieren mejorar que lo digan en el mismo comando”

Las palabras del senador Carlos Montes (PS) respecto a la necesidad de “replantear” la campaña de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social (DC, PS, PPD, PR, Ciudadanos, PL y Nuevo Trato), Yasna Provoste, siguen generando ruido al interior del pacto.

Ayer -en conversación con Radio Pauta- el legislador socialista aseguró que “es necesario hacer un replanteamiento de la campaña de Yasna Provoste. Hasta ahora fue una continuidad de lo anterior”.

Dichos que no pasaron desapercibidas en el bloque y que vinieron a confirmar una inquietud que es compartida en las otras colectividades de Nuevo Pacto Social que apoyan a la senadora por Atacama y que es que Provoste no ha logrado salir del tercer lugar en las encuestas y que aún no ha podido superar a sus contendores de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel y de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Preocupación que venía desde desde los primeros días de septiembre en el marco del debate del proyecto de cuarto retiro del 10%, entre otros temas de la agenda. De hecho, ayer La Tercera PM dio cuenta que en el comando de la expresidenta del Senado reconocen la dificultad y algunas voces aseguran que esta primera semana de campaña será clave para afirmar su candidatura.

En este contexto, la presidenta de la DC, Carmen Frei, salió a defender la campaña de la exministra de Estado y militante de la falange.

“No nos asustan las encuestas. Ustedes saben quien que hace unos meses Evelyn Matthei, Daniel Jadue y Joaquín Lavín estaban punteando en las encuestas...Y hoy esas personas, ¿dónde están? Entonces, no le tenemos miedo ni estamos ansiosos porque sabemos que nuestra candidata es una gran candidata. Ella ha estado recorriendo el país, la reciben en todas partes con mucho entusiasmo”, sostuvo Carmen Frei.

La timonel DC agregó que “las campañas se van ajustando a los tiempos. Esperemos el día del debate público. Sabemos que ahí Yasna va a demostrar lo que ella es y con mucha tranquilidad. Y los aportes que quieran hacer los integrantes del Nuevo Pacto Social pueden hacerlo en la misma campaña, Yasna está muy abierta a escucharlos a todos.

En ese sentido Frei fue más allá y envió un claro mensaje a los críticos de la campaña de la senadora: “Lo que sí pediría a todos los integrantes de este pacto que no creemos nuevos francos que le sirven a los que están en la línea opuesta a nuestros planteamientos. Tengamos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y si quieren mejorar que lo digan en el mismo comando y no tengamos discrepancias o estemos por los diarios mandándonos mensajes”, cerró.