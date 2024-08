Carmona dice que cuando Venezuela se asocia a una dictadura, se “está blanqueando” el régimen de Pinochet

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó en Desde la Redacción de La Tercera la situación que enfrenta Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país ratificara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado.

Y es que el tema ha generado tensiones dentro de la coalición oficialista debido a que algunos personeros del PC han defendido al régimen de Maduro, situación que ha sido duramente criticada por voces del sector.

Por ejemplo, el senador y timonel del PDD, Jaime Quintana, dijo que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto (electoral) con ellos”.

Así las cosas, el timonel PC señaló que “las alianzas tienen que ver directamente con la construcción de colaboraciones de fuerza en la perspectiva de lograr ser mayorías que hagan avanzar una propuesta programática que sea de interés”.

Foto: Nicolás Maduro.

En esa línea, aseguró que el PC está desde el origen en este proyecto (gobierno del Presidente Gabriel Boric), y por ende, la colectividad no se distanciará de ese proyecto.

En ese sentido, fue consultado por las críticas hacia el apoyo de algunas voces del PC a la dictadura de Maduro.

-Usted descarta de plano que de mutuo propio el Partido Comunista quiera hacerse un costado de este pacto que se formó en el oficialismo. ¿Otra cosa es que a ustedes, como Partido Comunista, le digan, bueno, ‘es más difícil seguir renovando un pacto con alguien que apoya la dictadura de Nicolás Maduro’?

-“Primero, voy a asumir que hay un cuestionamiento a tener una relación con el Partido Comunista por parte de una conclusión de otro partido. Ese ya no es mi responsabilidad. O sea, yo no puedo determinar que otro partido, así como otro partido no puede determinar qué piensa mi partido, yo no puedo invadir un espacio que es propio de otro”, respondió.

“Si eso consideran que es causa mayor que permitir que el proceso de batallas democráticas siga adelante, bueno, allá ellos y se lo explican al país. No es mi tema. Por tanto, yo estoy en eso muy, muy tranquilo”, agregó.

Bajo ese marco, afirmó que cuando se hace una asociación a una dictadura, “están blanqueando la dictadura de Pinochet. Están blanqueando monstruosidades humanas para controlar política en un país, y luego, la fundación del sistema neoliberal, que una repercusión de eso es en él. Están blanqueando eso. Entonces, por favor, cada cosa tiene su espacio y su lugar. Yo no soy de los que van a salir a ser representantes de otro país, en este caso de Venezuela. Pero sí del mío, y cuando me hablan de dictadura, y yo sé lo que es la dictadura en mi país, sí puedo hablar”.

Para finalizar, Carmona aseguró que “todo atropello a los derechos humanos allí en Venezuela o en otro lugar va a contar con nuestra crítica, con nuestro repugno, con nuestra opinión contraria, siempre”.