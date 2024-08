Carmona responde a advertencia de Quintana contra el PC y acusa un “uso mediático abusivo” de la postura del partido sobre Venezuela

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió a responder este lunes la advertencia que hizo el timonel del PPD, Jaime Quintana, quien este fin de semana puso en duda futuros pactos electorales con el PC debido a la defensa que algunas voces de esa colectividad han manifestado al régimen de Nicolás Maduro.

“Si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”, aseguró el senador PPD en LT Domingo.

Así las cosas, desde La Moneda, el líder comunista abordó la situación. “Las alianzas no están construidas en función del desarrollo de un partido en sí mismo, están construidas en función de las demandas que tenga el movimiento social y popular en cada tiempo político. Y uno tiene que sopesar qué es más importante, la diferencia que tengo o la coincidencia que se produce y que permite avanzar”, dijo.

Raul Zamora/Aton Chile

“Un ejemplo de aquello son las elecciones presidenciales, que en primera vuelta van quienes coinciden en un proyecto de origen, si se da una segunda vuelta, es porque no se ha logrado resolver quién es más que el otro (oficialismo y oposición). O sea, está pendiente la correlación de fuerzas. Y en ese plano, uno pone en el centro qué es mejor, que gane esta propuesta o que gane la propuesta de la derecha. A mí no me da lo mismo y desde esa perspectiva estoy disponible a que construyamos un acuerdo entre distintos (partidos), sin que nadie renuncie a su identidad, pues lo otro es someter, subordinar, y un concepto no muy cálido en política, y que pese más el avance que se va a lograr con la unidad”, argumentó.

En ese sentido, agregó: “Yo no puedo hacer política imaginando que los demás, los distintos (partidos), no existen y deben determinarse por lo que yo les diga. Eso ya no es diversidad, eso ya no es una cualidad y una relación entre pares y en respeto eso no construye”.

Así las cosas, consultado directamente respecto a los dichos de Quintana, Carmona respondió: “Nosotros sobre Venezuela hemos sido bien precisos hasta donde va el proceso. Si alguien los quiere girar, que somos casi la embajada de Venezuela, están haciendo un uso abusivo del impacto mediático, porque esa no es la posición, el partido tiende a ser serio y riguroso”.

“Pero en ese plano, lo que está diciendo (Quintana) es que tenemos diferencia ¿Va a pesar más eso que la coincidencia? ¿A todo evento está disponible alguien decir, se quiebra porque el Partido Comunista no le aporta nada a la política, ni nada en la correlación de fuerzas? ¿No son claves los aportes de la influencia de los comunistas a una cosa mayor, que es el gran camino por democratizar y por lograr justicia social?”, cuestionó.

“Este es un debate que yo no quiero hacer por los medios, y por eso puede ameritar muchos eventos, para el cual estoy absolutamente disponible. Si algo tengo de acervo en la lucha política, además de reiterar mi compromiso y mi condición de militante comunista, es ser un convencido absoluto de la necesidad de la unidad. (...) Por tanto, que alguien empiece a decir, si éste no cambia, eso es tener otro partido que no es el que existe, quiere tener una construcción con un concepto simbólico de una referencia que no es la que existe, porque la que existe es la que está planteándose aquí”, dijo.

Para cerrar, Carmona aseguró que el tema no se ha hablado internamente, sino que ha sido puesto sobre la mesa a través de los medios de comunicación.