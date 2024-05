Carmona tilda de “descalificación gratuita” los dichos de Monsalve sobre manifestaciones por formalización de Jadue

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió la mañana de este jueves a las declaraciones que entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), con respecto a las manifestaciones afuera de tribunales previo a la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Y es que durante la primera jornada de formalización del jefe comunal comunista, Monsalve acusó que “para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma, y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Bajo ese marco, el timonel del PC fue consultado en Radio ADN por cómo recoge estos dichos del subsecretario. “No la asumo como una formulación que involucre al Partido Comunista. El Partido Comunista no hace política de barra. Yo personalmente no pertenezco a ninguna barra. Tengo opciones deportivas, del mundo de la cultura, del arte, del festival, etc., pero jamás he sido parte de ningún fan club, ni menos barrista”, respondió.

En ese sentido, aseguró que la presencia de militantes a las afueras del Centro de Justicia se debe a que “Daniel Jadue es una figura que tiene una trascendencia transversal por sobre la militancia. Él fue precandidato presidencial, estuvo en la actividad pública nacional, recorriendo el país, etc. Esto muy lejos por sobre nuestra militancia”.

Marcelo Hernandez/Aton Chie

“Y lo que hubo fue una manifestación de acompañamiento que tenía parámetros que se podían considerar dentro de una lógica de impacto en nuestro sector”, agregó.

“Entonces esto (las declaraciones) no contribuye en lo absoluto (...) descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromiso con la izquierda de ‘barrista’, es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad”, acotó el timonel PC.

En esa línea, afirmó que “nosotros no tenemos por fin a afectar nada que no sea haber expresado el sentimiento que hay hacia Daniel Jadue de parte de quienes voluntariamente estuvieron ahí”.