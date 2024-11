Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito: “Mi objetivo es traducir la demanda de urgencia de los alcaldes en la seguridad”

Para este jueves Carolina Leitao tenía preparado un plan que terminaría con ella presentando su renuncia como alcaldesa de Peñalolén, para quedar habilitada para competir en 2025 por un cupo del distrito 11 en el Congreso.

Sin embargo, el pasado 6 de noviembre Leitao recibió un inesperado llamado telefónico del Presidente Gabriel Boric, quien le pidió asumir la Subsecretaría de Prevención del Delito en reemplazo de Eduardo Vergara (PPD).

¿Cómo fue el contacto con el Presidente para ofrecerle este puesto?

El Presidente te llama y te ofrece participar en la cartera. Uno o le dice que sí, o la piensa, o le dice que no.

¿Fue una decisión compleja?

Obvio que es compleja. Cuando te llama el Presidente, es difícil decirle que no. Y uno tiene un tiempito para pensarlo, pero que es bien corto. Y la verdad es que yo tenía otros planes. Estaba preparando mi salida y mi renuncia para ir a una candidatura parlamentaria en el distrito donde fui alcaldesa. Yo iba a renunciar hoy día (el 14). Originalmente, ya lo había hablado con el concejo municipal. Entonces, la verdad es que no tenía en mi planificación entrar al gobierno, para nada. Pero bueno, si te llama el Presidente, hay que pensarlo. Y aquí estoy.

¿Qué la inclinó a aceptar? Pudo haber dicho que no.

Absolutamente. No sé si le hubiese dicho también que sí, si me hubiese ofrecido otra cartera, por ejemplo. Cuando él me planteó venir a abordar una temática que para mí fue un tema prioritario, como abordar la seguridad con una perspectiva de prevención, la verdad es que no lo pensé mucho. Cuando el Presidente me dice usted lidere esto para Chile, o sea, es como el sueño del pibe.

¿Y no considera que puede ser riesgoso para su capital político? Hay una crisis de seguridad…

Cuando a uno le gusta esto le gusta para enfrentar las dificultades. Nunca he entrado en política para hacer las cosas fáciles, nunca ha sido mi objetivo. A mí me gustan los desafíos difíciles, porque es parte de la política convencer, cambiar las cosas. (...) Si uno hiciera política calculando los riesgos, en el país no pasaría nunca nada. Cada vez que este país ha avanzado en algo ha sido por personas que han sido capaces de hipotecar su capital político en pos de algo que valga la pena. Si hay algo que vale la pena hoy día es la seguridad.

Militó en la DC, ahora es independiente.

Ya hice el duelo. Ya me divorcié.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Cómo se puede entender su llegada, considerando su origen político?

Porque soy independiente. Entonces, yo creo que no tiene mucha explicación. Ya no soy DC y he trabajado mucho con el gobierno. Supongo que, en ese sentido, el Presidente o su equipo se habrá hecho una buena opinión de cómo trabajamos.

¿No considera que el hecho de ser independiente la puede exponer a las críticas?

Espero que no, porque creo que la seguridad hoy día es un tema tan prioritario que no sé si la gente está dispuesta a evaluar positivamente a alguien que ponga lo político por sobre el objetivo por el cual tengo que trabajar. Yo les pido que evalúen mi trabajo, no mi militancia política.

¿Se siente cercana a un partido hoy día?

Por supuesto que me siento mucho más cercana al Socialismo Democrático, pero no he pensado en volver a militar, por el momento.

¿Su trabajo será continuista o aplicará nuevas medidas?

No vengo a partir de cero, sino que sobre la base de lo que ya se está ejecutando. Ahora tengo que priorizar las acciones que para el Presidente son significativas: relevar la prevención, interrumpir la carrera delictual de niños, niñas y adolescentes, y el trabajo con los distintos ministerios.

¿Qué es lo que se pudo hacer mejor en el periodo anterior?

A mí se me está pidiendo un nuevo impulso en el fondo, que es relevar la prevención como algo más visible y que, claramente, por un tema de perfil político y de gestión, para mí, como exalcaldesa, y como un tema que me apasiona, me iba a ser probablemente mucho más fácil de hacer.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Eso no estaba visibilizado?

Creo que se visibilizaron otras cosas, y creo que hoy día lo que se me está pidiendo es justamente relevar este tema, más allá de lo que se ha relevado hasta ahora.

¿Implementaría, ahora, alguna medida de prevención que tomó como alcaldesa?

Si pudiera traería el plan SOS Mujer de prevención de violencia contra la mujer. Y otro tema desde el ámbito local es todo el trabajo, que hoy día el Ministerio de Educación tiene algo, del sistema de alerta temprana de deserción escolar.

Los alcaldes han sido críticos con el gobierno por seguridad...

Creo que hay un sentido de urgencia que se ha querido relevar siempre de parte de los alcaldes en la seguridad y que también es mi objetivo hoy traducir esa demanda, ese sentido de urgencia, en cosas muy concretas de reacción frente a esa demanda.

Como alcaldesa pidió usar “herramientas militares”. ¿Qué opinión tiene ahora?

La respuesta del gobierno frente a eso fue muy categórica y que hoy día a mí me corresponde trabajar en ello, es sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica. Y creo que, además, para el gobierno eso no es problema, porque a pesar de que alguien pudiera criticar, hay experiencias, tenemos militares en la zona norte y en La Araucanía.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Uno de los temas que se han dado en seguridad son los homicidios, ¿cómo enfrentarlos?

Hay un plan, que es Calles Sin Violencia y que crea el grupo ECOH, y en una segunda bajada después, con el plan Enjambre, para justamente intervenir aquellos lugares donde uno puede predecir el aumento de la violencia.

No hay una buena evaluación de ese plan, al menos en la RM…

Creo que ha sido eficaz en su implementación en dos sentidos, el que crea el grupo ECOH y que ha habido detenciones y, esperemos, que condenas. La RM nos preocupa, probablemente lo que nos pasa es que la acción policial no está siendo suficiente todavía para llegar a todos los puntos o a todos los indicadores que podemos tener que nos pudieran alertar de un homicidio.

¿Y en qué escenario de seguridad cree que estamos?

En un momento en el que todavía podemos reaccionar, y hemos reaccionado todos: el gobierno, el Parlamento y los sectores políticos. Creo que vamos a empezar a ver sus frutos más temprano que tarde. Toda la agenda legislativa que se ha aprobado en el último tiempo debería verse reflejada, al menos, en el primer trimestre del próximo año.